Un Noël James Brown est un Noël émouvant

Noël a toujours été un moment chargé d’émotion pour James Brown. Au début des années 90, la légende de la soul a lancé The James Brown Toy Giveaway, lui permettant de jouer le Père Noël aux nécessiteux. Chaque décembre, au théâtre impérial d’Augusta, en Géorgie, à une courte distance d’une statue de bronze commémorant l’homme connu sous le nom de The Godfather Of Soul, les rassemblements de Noël de James Brown le voyaient offrir des centaines de cadeaux à des enfants ravis.

« Je me souviens quand j’étais pauvre. Je me souviens des jours de Noël où je n’avais pas de jouets du tout. Alors profitez de votre cadeau et réussissez à l’école et poursuivez vos rêves », a déclaré un journal local à un garçon en 1992 après lui avoir remis un ballon de basket.

Écoutez The Complete James Brown Christmas sur Apple Music et Spotify.

La danse frénétique de Brown, ses rythmes funky brillants et sa voix sincère ont changé le paysage musical. Il a été l’un des premiers artistes à être intronisé au Rock And Roll Hall Of Fame, avec Elvis Presley et Chuck Berry. « Il était un innovateur, un émancipateur, un initiateur. La musique rap est venue de James Brown », a déclaré Petit Richard.

Un Noël émouvant

En plus de son héritage de succès soul et R&B brillants – dont « Papa’s Got A Brand New Bag », « It’s A Man’s Man’s Man’s World », « I Got You (I Feel Good) », « Cold Sweat », « Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine » et « Hot Pants » – James Brown a également sorti d’importantes chansons sociales.

L’un des plus significatifs était « Dites-le fort – je suis noir et je suis fier, points 1 et 2 ». Étonnamment, cet hymne politique est apparu pour la première fois sur un album festif de 1968 intitulé A Soulful Christmas. Brown a ensuite réédité la chanson en tant que chanson-titre de son LP suivant.

En tout, Brown a sorti trois albums de Noël (A Soulful Christmas était pris en sandwich entre James Brown Sings Christmas Songs de 1966 et Hey America de 1970), et tous les trois ont été réunis sur le 2CD, la compilation de 37 pistes James Brown Christmas The Complete James Brown Christmas, qui a été publié pour la première fois sur l’empreinte Hip-O Select d’Universal Music en 2010, et a depuis été mis à disposition sous forme numérique.

Bien que le titre de l’instrumental « Believers Shall Enjoy (Non-Believers Shall Suffer) » ne semble guère résumer un esprit de pardon, Brown aimait certainement l’esprit festif. Il a même commandé de somptueuses sculptures de pelouse noire du Père Noël pour sa maison du Queens, à New York. Il a livré son propre son de Noël funky sur « Santa Claus Go Straight To The Ghetto », « Christmas Is Love » et « Let’s Make Christmas Mean Something This Year, Parts 1 & 2 ». « Tit For Tat (Ain’t No Taking Back) », qui est vintage Brown, a atteint la 86e place du palmarès des 100 meilleurs singles du Billboard en 1968 – le seul single de Noël de James Brown à entrer dans le palmarès.

Brown a également enregistré des versions des standards festifs « Merry Christmas Baby » et « Please Come Home for Christmas », ainsi que deux prises du classique « The Christmas Song » de Mel Tormé. Pendant ce temps, le single « Hey America » ​​a été un petit succès au Royaume-Uni en 1971. « Blanc ou noir, bleu ou vert/Même un homme que je n’ai jamais vu/Let’s get together », a chanté Brown sur cette chanson.

Nouvelles partout dans le monde le jour de Noël

Trois jours avant sa mort, à l’âge de 73 ans, Brown – l’ancien pauvre garçon de Caroline du Sud qui avait passé du temps en prison dans sa jeunesse mais avait fini par être mondialement connu et propriétaire de son propre Lear Jet – était de retour à l’Imperial Théâtre distribuant des cadeaux. Un jour plus tard, il a été admis à l’hôpital Emory Crawford Long d’Atlanta, où il a passé la veille de Noël, avant de mourir à 1 h 45 le 25 décembre des suites d’une insuffisance cardiaque congestive causée par une pneumonie.

« Ce fut un moment dramatique et poétique, mourant le jour de Noël », a déclaré le leader américain des droits civiques, le révérend Jesse Jackson, qui était un ami de Brown depuis 1955. « Il était partout dans le monde le jour de Noël. Il n’aurait pas d’autre solution.

Écoutez le meilleur de James Brown sur Apple Music et Spotify.