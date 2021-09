Un nom “évident” en tête d’une liste de cinq hommes que Man Utd pourrait supprimer pour financer des accords d’hiver

Man Utd a été invité à explorer les sorties de jusqu’à cinq équipes premières en janvier afin de financer de nouvelles arrivées, selon un rapport.

Les Red Devils ont supervisé une magnifique fenêtre de transfert qui a vu l’arrivée de trois superstars de bonne foi. Cependant, selon de nombreux rapports, Homme Utd visaient au moins deux autres ajouts.

Kieran Trippier était constamment lié afin de donner une dimension différente à Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit.

Le milieu de terrain central a également vu les spéculations aller et venir. Cette zone du terrain a été considérée comme le maillon faible de Man Utd par Roy Keane. L’Irlandais est un critique fréquente de Fred et avait précédemment exprimé sa conviction que leur les options actuelles du poste empêcheront Man Utd de remporter le titre de Premier League.

sensation française Eduardo Camavinga était un joueur lié à la refonte de la position. Pourtant, l’ex-star rennaise aurait se retrouver finalement au Real Madrid.

Néanmoins, le Manchester Evening News suggère que les arrivées de janvier ne sont pas hors de question. Mais afin d’équilibrer les comptes, jusqu’à cinq premiers équipiers pourraient être supprimés.

Le premier et le plus “évident” nom de cette liste est Phil Jones. L’arrière central, 29 ans, n’a pas disputé de match de compétition pour Man Utd depuis janvier 2020. L’arrivée de Raphael Varane l’a poussé un cran plus bas dans la hiérarchie et Man Utd était prêt à rompre les liens cet été.

Aucun preneur n’a finalement été trouvé, mais il n’est peut-être pas le seul demi-centre déplacé en hiver.

Eric Bailly est également namechecké malgré la signature d’un nouveau contrat plus tôt cette année. Une école de pensée suggère que l’accord a été conclu pour protéger sa valeur marchande avant une vente future.

Le duo de milieu de terrain Nemanja Matic et Donny Van de Beek est également répertorié.

La paire est à des extrémités opposées de sa carrière, mais aucun ne semble susceptible de déplacer Fred, Scott McTominay ou Paul Pogba au cœur du milieu de terrain de Solskjaer. Van de Beek était apparemment sur le point de rejoindre Everton en prêt cet été.

Le nom final qui complète la liste est Jesse Lingard. L’attaquant de 28 ans a été évalué à partir d’une évaluation de 25 millions de livres sterling du club. Mais dans la dernière année de son contrat, Man Utd pourrait assouplir ses exigences en janvier pour éviter de le perdre gratuitement l’année prochaine.

Des managers d’Arsenal pires que Mikel Arteta

EXCLUSIF: le retour de Ronaldo donne trois problèmes à Man Utd

Pendant ce temps, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United n’est pas garanti pour améliorer l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et cause en fait aux Red Devils un ou deux maux de tête indésirables.

C’est le verdict de Steve McManaman, qui pense que le jury ne sait pas si 36 ans peut transformer United en prétendants au titre. McManaman estime que Solskjaer devra changer la façon dont son équipe joue pour s’adapter à l’arrivée de la superstar portugaise.

« Le retour de Ronaldo, le glamour de tout cela, est formidable pour la Premier League. Mais nous devons attendre et voir si cela fonctionne pour lui ou pour United », nous a dit McManaman, dans une interview exclusive lors d’un événement BT Sport.

“Nous devrons voir comment il s’organise et comment il s’intègre dans le style de jeu, s’il gêne quelqu’un d’autre à United. Nous attendons de voir comment tout cela se déroulera.

« Aidera-t-il leur onze de départ ? On attend de voir. Vous ne pouvez pas dire avec certitude qu’il le fera maintenant.

«Ils devront probablement changer légèrement leur façon de jouer. Il pourrait étouffer Mason Greenwood ou Marcus Rashford, mais c’est bien qu’il soit de retour en Angleterre. Tout le monde est impatient de voir ce qui se passe.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Man Utd envisage une star de la Ligue 1 comme alternative à Rice pour «rajeunir» le milieu de terrain; Liverpool va empocher un bonus de 17 millions de livres sterling