Un nom surprise rejoint la liste des cibles des attaquants de Liverpool, avec un quatuor également caché

Liverpool serait sur le point de signer un impressionnant attaquant de la MLS qui suscite beaucoup d’intérêt dans toute l’Europe.

rouges le patron Jurgen Klopp est connu pour chercher activement à renforcer ses options d’attaque, en particulier avec Sadio Mane et Mo Salah en service de la CAN pour la nouvelle année. Et il semble que l’équipe d’Anfield ait étendu ses recherches de l’autre côté de l’étang.

CBS Sports affirme que Liverpool est intéressé par la signature de l’attaquant du FC Dallas Ricardo Pepi.

Cependant, les Reds font face à une bataille pour débarquer le joueur, qui a déposé une demande de transfert. En effet, le rapport ajoute que le Borussia Dortmund, l’Ajax, l’Inter Milan et le Bayern Munich aiment également le joueur de 18 ans.

Pepi a fait la une des journaux après avoir marqué 13 buts en 27 matches de Major League Soccer. Il a également joué pour son équipe nationale, marquant trois buts en deux matchs aux États-Unis.

Le jeune attaquant est considéré comme une véritable star du futur et CBS affirme que la Sampdoria italienne a déjà offert 6 millions de livres sterling pour ses services.

Cependant, Dallas veut garder Pepi jusqu’après la Coupe du monde 2022, quand ils sentent que sa valeur pourrait exploser.

En effet, le rapport ajoute qu’une offre comprise entre 9 et 11 millions de livres sterling serait nécessaire pour qu’un accord soit même envisagé.

L’attaquant né au Texas veut cependant partir, laissant aux prétendants l’espoir qu’un accord pourrait être conclu.

Les propriétaires américains de Liverpool devraient être sur un accord, si celui-ci se concrétise. Surtout au niveau du prix, où un transfert purement potentiel vaut le pari.

Pendant ce temps, Liverpool a rejoint ses féroces rivaux Manchester United en tant que meilleurs admirateurs de l’un des joueurs vedettes d’Angleterre, selon un rapport.

La génération actuelle à la disposition de Gareth Southgate regorge de talent et de potentiel. La plupart prospèrent au niveau des clubs et, par conséquent, exigent de gros mouvements d’argent. Les changements d’été de Jack Grealish et Jadon Sancho ont été les premiers de nombreux énormes transferts anglais que nous verrons dans un avenir proche.

À 18 ans, Jude Bellingham va toucher une somme énorme pour le Borussia Dortmund, tandis que West Ham attend une somme énorme pour Declan Rice.

Et leur collègue milieu de terrain, Kalvin Phillips, pourrait également être en mouvement dans un avenir pas trop lointain.

Son contrat avec Leeds expire en 2024. Par conséquent, venez l’été prochain, ce sera vraiment du bâton ou de la torsion pour le joueur de 25 ans.

Phillips n’a pas encore décidé de signer un nouvel accord avec les Blancs. Grealish et Sancho ont peut-être emprunté un chemin tentant.

Et s’il le veut, un passage dans les six premiers est presque une garantie. Les Diables rouges l’auraient identifié comme une cible avant Rice.

Maintenant, ils ont été rejoints par Jurgen Klopp, selon Todo Fichajes. En fait, ils rapportent que les Reds ont montré le plus d’intérêt de toutes les équipes.

En conséquence, il est affirmé qu’ils seront le «candidat principal» pour ses services s’il ne signe pas un nouvel accord à Elland Road.

