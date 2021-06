Un nombre choquant de ces applications suivent beaucoup trop de données privées – .

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a clairement indiqué qu’il souhaitait que le fabricant de l’iPhone fasse beaucoup plus dans les domaines de la santé et du bien-être. La réalité virtuelle, quant à elle, n’a pas encore été généralisée, mais le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a parlé du potentiel d’un appareil comme l’Oculus Quest 2 de son entreprise pour aider les utilisateurs à améliorer leur santé et leur forme physique globale (ce n’est pas une blague – j’en possède un, et vous transpirer en jouant quelque chose comme Beat Saber). Les montres Apple et les trackers de fitness de toutes sortes sont désormais omniprésents presque partout où vous allez, et les gens sont donc devenus beaucoup plus à l’aise de partager des données personnelles et liées à la santé avec les applications mobiles sur leurs téléphones.

Vous pouvez probablement deviner où cela se passe. Il y a un côté sombre correspondant à ces tendances, comme le montrent de nouvelles recherches de l’Université Macquarie en Australie. Il a été publié dans le British Medical Journal et révèle que les applications de santé mobiles aspirent une quantité inquiétante de données.

D’après les résultats de l’étude : « Avec l’amélioration de l’accessibilité des smartphones, les applications mobiles (ou applications) disponibles sur une variété de marchés ont connu une croissance exponentielle. En 2021, près de 2,87 millions d’applications étaient disponibles sur le seul Google Play Store. Les applications de santé, continuent les résultats, « englobent un large éventail de fonctions, de la gestion des problèmes de santé et de la vérification des symptômes aux compteurs de pas et de calories et aux suivis des menstruations. La santé mobile est un marché en plein essor qui cible non seulement les patients et les cliniciens, mais aussi ceux qui s’intéressent à la santé et au fitness.

Bien que ces applications aient un potentiel important pour améliorer les résultats de santé dans la vie des gens et pour offrir un meilleur accès aux ressources de soins de santé, ces résultats notent également que les applications de santé posent néanmoins des problèmes importants du point de vue de la confidentialité pour plusieurs raisons. Ces raisons incluent la capacité des applications à accéder aux informations sensibles des utilisateurs, ainsi que le modèle commercial des applications qui se concentre souvent sur la vente d’abonnements ou le partage de données, en plus d’un manque d’application uniforme des normes de confidentialité à l’échelle mondiale.

Parmi les autres faits saillants de l’étude :

Plus de 20 000 applications mobiles sur le Google Play Store qui nécessitaient que les utilisateurs partagent des informations sur la santé ont été analysées dans le cadre de cette étude. Les applications comprenaient des vérificateurs de symptômes de santé, des compteurs de pas, des compteurs de calories, etc.

Selon Muhammad Ikram, conférencier du Cyber ​​Security Hub de l’Université Macquarie, quelque 88 % des applications étudiées « utilisent des identifiants de suivi et des cookies pour suivre les activités des utilisateurs sur les appareils mobiles, et certaines de ces applications utilisent en fait le suivi sur différentes plateformes ». De plus, dans 87 % des cas impliquant une collecte de données, celle-ci a été effectuée pour le compte d’annonceurs et assimilés.

“Certaines de ces informations collectées”, a poursuivi Ikram, “sont utilisées à des fins de suivi et de profilage, ce qui est effectué par des tiers comme des annonceurs et des sociétés de suivi et qui est essentiellement une forme d’exploration de données, et cela sans le consentement de l’utilisateur et cela se fait explicitement et implicitement.

Google, pour sa part, a déclaré qu’il examinait les conclusions des présentes et prendrait des mesures chaque fois que les faits le justifient.

