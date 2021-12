Annonces

Un nombre croissant de régulateurs financiers partent pour les échanges cryptographiques, avertit la Corée du Sud

Les politiciens sud-coréens s’inquiètent de la fuite des cerveaux de la crypto-monnaie et appellent les fonctionnaires à cesser de rejoindre les sociétés de cryptographie pour des chèques de paie plus importants.

Selon un rapport du Financial Times, un nombre croissant de régulateurs financiers et de policiers partent pour des entreprises de cryptographie alors que l’industrie renforce ses divisions de conformité.

« Des dizaines d’anciens fonctionnaires tels que des policiers, des responsables de la Commission des services financiers/du Service de surveillance financière, des conseillers des législateurs et des responsables du ministère public ont rejoint les échanges cryptographiques ces dernières années pour traiter avec les régulateurs », a déclaré un dirigeant d’une société de cryptographie.

Ces dernières semaines, un responsable de niveau intermédiaire de la Commission des services financiers (FCA) du pays a démissionné pour rejoindre l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud, Bithumb.

« C’est comme laisser le poisson à un chat », a déclaré Roh Woong-rae Roh, membre de la commission parlementaire du travail et de l’environnement.

« Alors que les réglementations relatives aux actifs cryptographiques restent faibles, nous constatons une moralité laxiste chez certains fonctionnaires, y compris les régulateurs financiers. »

Selon Roh, cette décision est « hautement inappropriée » car la FCA est chargée de réguler les échanges cryptographiques. En vertu de la loi sur l’éthique de la fonction publique de Corée du Sud, les hauts fonctionnaires qui prennent leur retraite ne sont pas autorisés à accepter de nouveaux emplois dans le secteur privé en rapport avec leur ancien travail.

L’écosystème crypto de la Corée du Sud est dominé par seulement quatre grands échanges; le plus important est Upbit, avec Bithumb, Coinone et Korbit, qui représentent plus de 90 % du volume total des transactions cryptographiques du pays. Le gouvernement n’a autorisé ces quatre bourses à poursuivre leurs transactions cryptographiques basées sur le won coréen (KRW) qu’après avoir sécurisé des comptes bancaires.

« Les grands acteurs offrent de belles incitations aux régulateurs pour les repérer afin de rendre les futurs changements de règles plus favorables pour eux », a déclaré Lee Chul-Yi, responsable de la bourse de taille moyenne Foblgate.

Récemment, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à retarder d’un an l’imposition prévue des plus-values, de 20 % sur le gain annuel de plus de 2,5 millions de won (2 116 $), provenant des échanges de crypto-monnaie, jusqu’en 2023.

