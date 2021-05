Un nombre croissant d’États dirigés par le GOP choisissent de se retirer des programmes de chômage fédéraux COVID-19 ⋆ .

Alors qu’un nombre croissant d’États dirigés par les républicains se retirent des prestations de chômage fédérales améliorées offertes au milieu de la pandémie COVID-19, les personnes dans plus d’une douzaine d’États ne pourront plus recevoir une prestation hebdomadaire de 300 $.

La Géorgie interrompra sa participation aux programmes fédéraux de chômage contre les coronavirus à compter du 26 juin.

Lors d’une interview jeudi sur Fox News, le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré: «Nous ne supprimons pas le chômage régulier. Vous savez, nous supprimons simplement cette subvention fédérale qui encourage les gens à ne pas entrer sur le marché du travail.

L’Alabama abandonnera les programmes fédéraux de lutte contre la pandémie de chômage à compter du 19 juin, une semaine plus tôt que la Géorgie.

«Alors que l’économie de l’Alabama poursuit sa reprise, nous entendons de plus en plus de propriétaires d’entreprises et d’employeurs qu’il est de plus en plus difficile de trouver des travailleurs pour pourvoir les emplois disponibles, même si les offres d’emploi sont abondantes», a déclaré le gouverneur du GOP Kay Ivey. «Entre autres facteurs, l’augmentation de l’aide au chômage, qui était censée être un programme de secours à court terme pendant les fermetures d’urgence, contribue désormais à une pénurie de main-d’œuvre qui compromet la poursuite de notre reprise économique.»

Mais alors que certains affirment que les prestations fédérales incitent les gens à rester à la maison plutôt que de retourner sur le marché du travail, d’autres soulignent des problèmes tels que la garde d’enfants et les problèmes de coronavirus.

Lien source