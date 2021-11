Un nombre record de personnes quittent leur emploi pour le troisième mois consécutif

par Mish Shedlock, La rue :

Le nombre de personnes quittant leur emploi a atteint de nouveaux records 4 sur les 6 derniers mois et les 3 derniers d’affilée.

Le rapport JOLT sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre du BLS montre que l’ouverture est en baisse mais qu’elle s’arrête.

Le nombre total de cessations d’emploi comprend les démissions, les mises à pied et les congédiements, ainsi que les autres cessations d’emploi. Les départs sont généralement des départs volontaires initiés par le salarié. Par conséquent, le taux de démission peut servir de mesure de la volonté ou de la capacité des travailleurs à quitter leur emploi. Les mises à pied et les licenciements sont des séparations involontaires initiées par l’employeur. Les autres cessations d’emploi comprennent les cessations d’emploi pour cause de retraite, de décès, d’invalidité et de transferts vers d’autres emplacements de la même entreprise.

Détails du JOLT

Le nombre d’offres d’emploi a peu varié à 10,4 millions le dernier jour ouvrable de septembre. Les embauches et le nombre total de départs ont peu varié à 6,5 millions et 6,2 millions, respectivement. Au sein des séparations, le niveau et le taux de démissions ont augmenté pour atteindre un sommet de 4,4 millions et 3,0 pour cent, respectivement. Le taux d’abandon a également augmenté pour atteindre un sommet de 3,0%. Les départs ont augmenté dans plusieurs industries avec les plus fortes augmentations dans les arts, le divertissement et les loisirs (+56 000); autres services (+47 000) ; et l’éducation des gouvernements étatiques et locaux (+30 000). Les départs ont diminué dans le commerce de gros (-30 000).

Avant 2021, le précédent record de démissions était de 3,627 millions en juillet 2019.

Six mois d’arrêts

Avril 2021 : 3,992 Millions * Mai 2021 : 3,630 Millions Juin 2021 : 3,870 Millions Juillet 2021 : 4,028 Millions * Août 2021 : 4,270 Millions * Septembre 2021 : 4,434 Millions *

Un * indique un nombre record d’abandons.

Démissions en pourcentage de la population active

En pourcentage, le précédent point culminant remontait à janvier 2021 à 2,26 %.

Les abandons ont atteint ou dépassé 2,26 % au cours des 6 derniers mois, y compris de nouveaux records pour les trois derniers mois.

Historiquement, un plateau égal ou supérieur à la zone de 2 % était un territoire de récession.

Sur le plan démographique, cependant, il y a de nombreuses raisons de croire que nous n’avons pas vu le pic de démissions.

Exigences de tir Covid

En plus de la démographie, ajoutez un marché de l’emploi solide et une résistance aux tirs de Covid face à Biden et aux mandats d’entreprise au mélange d’explications.

Pour la discussion, veuillez consulter la Maison Blanche fixe la date limite de l’OSHA au 4 janvier exigeant des injections ou des tests

Notez également que cela n’a pas pris longtemps: la cour d’appel bloque le mandat de vaccin de Biden

Alors que je m’attends à ce que la Cour suprême frappe l’OSHA, les mandats des entreprises sont une autre affaire. Je m’attends à ce que ceux-ci collent.

