Un nombre record de propriétaires financent des améliorations domiciliaires en réhypothéquant

Un nombre croissant de propriétaires choisissent de moderniser leur maison existante grâce à des fonds provenant d’une nouvelle hypothèque. Voici ce qui se cache derrière cette augmentation et les étapes à suivre si vous cherchez à ajouter de la valeur.

Les propriétaires britanniques empruntent plus que jamais auprès des prêteurs afin de financer des rénovations domiciliaires, selon les données du courtier en hypothèques Mojo Mortgages.

Le montant moyen demandé par les propriétaires existants pour financer ces projets a augmenté de plus de 13 000 £ au cours de la pandémie de COVID-19. Cela a augmenté de 25%, passant d’une moyenne de 52 209 £ en 2019 à 65 267 £ ce mois-ci.

Ce n’est pas seulement le montant d’argent emprunté par demandeur qui a augmenté. Le nombre de personnes cherchant à emprunter a également considérablement augmenté. Les demandes de réhypothèque pour les rénovations domiciliaires ont augmenté de 174 % jusqu’à présent cette année par rapport à 2019.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette hausse ?

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation du montant des fonds appliqués et du nombre total de demandes. Pour commencer, des taux hypothécaires record sont un facteur important. Les prêteurs continuent d’attirer les emprunteurs avec des offres concurrentielles. Cela peut profiter aux propriétaires qui cherchent à réhypothéquer leur propriété, leur permettant de verrouiller des taux particulièrement attractifs.

Un autre facteur à l’origine de cette situation est l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux de construction, ce qui fait grimper les coûts. De plus, les propriétaires entreprennent des projets plus ambitieux pour améliorer leur logement après des fermetures successives, tout en ajoutant de la valeur.

Cassie Stephenson, directrice des prêts hypothécaires chez Mojo Mortgages, déclare : « Après 18 mois aussi incertains, vous auriez pu penser que les cordons de la bourse se seraient resserrés tant pour les propriétaires que pour les prêteurs, mais dans de nombreux cas, cela a été tout le contraire.

« Les gens passant plus de temps chez eux que jamais auparavant, les propriétaires ont eu le temps d’imaginer la propriété de leurs rêves et les étapes nécessaires pour en faire une réalité alors que la société s’ouvre et revient à la normalité. »

Comment utiliser le remortgaging pour financer les rénovations domiciliaires

Mojo Mortgages partage les étapes et quelques conseils utiles sur la façon d’utiliser le réhypothéquer pour financer des améliorations domiciliaires.

Estimer le coût total des travaux requis. Obtenez des devis de plusieurs sources pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre.

Calculez les frais hypothécaires requis. Assurez-vous d’inclure tous les coûts pour les architectes, le permis de construire, le règlement de construction, les certificats et la TVA.

Découvrez quels taux de réhypothèque sont disponibles. Demandez conseil à un courtier hypothécaire pour vous aider.

Obtenez une évaluation avant et après. Cela peut vous aider à découvrir quelle différence les améliorations pourraient faire et si vous ajoutez probablement de la valeur.

Obtenez des devis officiels pour tous les travaux associés. Additionnez tous les devis, de sorte que vous êtes au courant de tous les coûts impliqués avec les améliorations à domicile.

Décidez si vous voulez aller de l’avant. Tenez compte de tous les devis que vous avez reçus et de la manière dont vous financerez le projet.

Choisissez comment vous allez le financer. Si vous voulez faire le travail, décidez comment vous voulez le financer. Vérifiez si la réhypothèque est la meilleure option pour vous.

Faites une demande de réhypothèque. Si vous décidez de réhypothéquer, parlez à un courtier en hypothèques pour confirmer tous les chiffres et tous les détails.

Choisissez un prêteur et soumettez la demande. Inclure toute la documentation pertinente. Gardez à l’esprit que certains prêteurs peuvent vouloir voir les devis des constructeurs.

Attendez le processus de souscription. Il faudra du temps pour que le processus d’évaluation et de réhypothèque se termine.

Recevoir l’approbation. Une fois que vous obtenez l’approbation, vous recevrez les fonds pour commencer les travaux de rénovation domiciliaire.

Avoir le travail terminé. Ensuite, vous pouvez profiter de votre nouvelle maison améliorée.

Obtenez tous les certificats. Enfin, obtenez tous les certificats nécessaires pour la vente future de votre propriété.

