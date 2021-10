Un nombre surprenant de personnes quitteraient leur emploi à cause de COVID Jab dans une nouvelle étude – RedState

Dans le brouillard des nouvelles merdiques qui sortent de l’Amérique de Biden, avec les quatre-vingt-un millions de supporters qu’il a (snicker snicker), il est rafraîchissant de trouver, à l’occasion, une pépite d’actualité surprenante. L’épine dorsale de l’Amérique peut se raidir pour obtenir le coup COVID pour garder votre emploi.

Je suis encouragée par ce petit rayon de soleil.

Je suis sûr que presque tout le monde a maintenant entendu parler de certains des cas les plus importants d’employés saluant des mandats du doigt du milieu. Probablement celui qui A DEMANDÉ une couverture médiatique était les pilotes du Sud-Ouest disant « non mas », ce qui a effectivement interrompu les voyages en avion pour tout un tas de personnes. Mon camarade et collègue ici à Red State Brad Slager couvert plus tôt ce mois-ci avec cette pièce Ralentir la propagation des mandats – Southwest Airlines annonce qu’elle abandonnera ses plans de congé pour les travailleurs non vaccinés. Un bref rappel de cet article…

Alors qu’un certain nombre d’entreprises ont capitulé devant les mandats imminents avant la mise en œuvre, beaucoup ont été confrontées à des employés résistants. Southwest Airlines a annoncé qu’elle prenait du recul par rapport à la mise en œuvre rigoureuse du mandat. Le 8 décembre, les employés devaient soit être vaccinés, soit faire face à ce qui était essentiellement un congé. Maintenant, la société a changé cette position, car elle a été confrontée à un certain nombre de refoulements. Dans une lettre envoyée aux employés, il est désormais indiqué que ceux qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales ou d’opposition religieuse seront mis en examen tout en conservant leur statut d’emploi. Le vice-président principal des opérations et de l’accueil de Southwest, Steve Goldberg, et Julie Weber, vice-présidente et directrice des ressources humaines, ont écrit vendredi au personnel que si les demandes d’exemption des employés n’avaient pas été approuvées d’ici le 8 décembre, ils pourraient continuer à travailler en suivant les consignes de masque et de distanciation jusqu’à ce que la demande ait été examinée. « C’est un changement par rapport à ce qui avait été communiqué précédemment. Au départ, nous avions communiqué que ces employés seraient mis en congé sans solde et ce n’est plus le cas », ont-ils écrit dans la note, qui a été examinée par CNBC.

Eh bien, voici maintenant la nouvelle que l’Amérique dominante attrape peut-être une partie de cette fièvre des pilotes du Sud-Ouest (le genre de fièvre que vous voulez attraper) et est prête à quitter son emploi plutôt que de se faire piquer. Une nouvelle étude a été réalisée par le Fondation de la famille Kaiser et je suis un peu surpris des chiffres.

Tout d’abord, si vous aviez le choix d’obtenir le jab ou de faire des tests hebdomadaires, c’est ce que KFF a trouvé…

Lorsqu’on demande aux travailleurs non vaccinés ce qu’ils feraient si leur employeur leur demandait soit de se faire vacciner contre la COVID-19, soit de subir un test COVID-19 hebdomadaire, 11% disent qu’ils seraient les plus susceptibles de se faire vacciner, près de la moitié (46%) le feraient. optent pour des tests hebdomadaires, et plus d’un tiers (37%) déclarent qu’ils seraient susceptibles de quitter leur emploi. Cela représente 1% de tous les adultes qui se feraient vacciner s’ils étaient confrontés à un mandat d’employeur et 5% qui disent qu’ils quitteraient leur emploi.

Ainsi, seulement 11% des personnes interrogées obtiendraient simplement le coup. Le nombre de personnes qui opteraient pour des tests hebdomadaires passe à 46% et ceux qui donnent l’oiseau à la sortie est un bon 37%, ce qui est tout à fait respectable. Maintenant, que se passerait-il si l’employeur vous obligeait à obtenir le jab pour garder votre emploi ?

Si leur employeur n’offrait pas d’option pour les tests hebdomadaires, la proportion de travailleurs non vaccinés qui déclarent qu’ils se feront vacciner passe à 17 % (2 % de tous les adultes) et la proportion qui déclarent qu’ils quitteraient leur emploi passe à 72 % ( 9% de tous les adultes). Environ 6 travailleurs non vaccinés sur 10 (59%) déclarent qu’ils seraient susceptibles de demander une exemption si leur employeur mettait en place une exigence de vaccination, dont 27% qui demanderaient une exemption religieuse et 16% qui demanderaient une exemption médicale.

Je dois admettre que les 72% des personnes interrogées ici quitteraient leur emploi m’ont vraiment abasourdi.

Il y a dix ans, si les gens dans ce pays avaient le choix de tirer ou de garder leur gagne-pain, j’aurais dit que 80 % auraient fait le salut d’un doigt. Après ce que nous avons vu au cours des 15 derniers mois, j’ai été découragé par ce que je pensais être la rupture du peuple américain et son esprit de se retourner pour faire ce qu’on lui dit.

Mais maintenant, ce sondage me donne un peu d’espoir.

Peut-être qu’il y a encore assez d’Américains qui sont prêts à se lever et à dire au gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple que NOUS, LE PEUPLE, en avons assez de ces absurdités.

Peut-être que nous pouvons empêcher les fondateurs de tourner dans leurs tombes sur un problème.