Le président de MigrationWatch, Alp Mehmet, a parlé à Express.co.uk des traversées de la Manche par les réfugiés depuis la France et était fâché que le Royaume-Uni finançait le pays pour mener à bien des processus qui devraient déjà être suivis. L’ancien diplomate a affirmé que les critiques selon lesquelles le Royaume-Uni refoulait des bateaux comme étant “illégaux” étaient également “un non-sens” car la méthode est suivie dans l’Union européenne entre la Grèce et la Turquie. M. Mehmet a conclu que la France aidait à escorter les bateaux à travers la Manche et que le Royaume-Uni ne devrait pas leur donner de l’argent pour qu’ils ignorent simplement le problème.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé à M. Mehmet s’il était juste que le ministre de l’Intérieur Priti Patel menace de retenir 54 millions de livres sterling si la France n’augmente pas ses droits de migration.

Il a expliqué: “Premièrement, je pense que c’est vraiment un non-sens, personnellement, c’est un non-sens de payer la France pour faire des choses qu’elle devrait faire de toute façon.

“Deuxièmement, l’UE fait déjà exactement ce que nous proposons entre la Grèce et la Turquie, ils font rebrousser chemin.

“Eh bien, la Grèce, franchement, est membre de Schengen, la France est également membre de Schengen.

“À toutes fins utiles, lorsque vous admettez ou rejetez des personnes à la frontière de l’État membre Schengen, vous le faites effectivement au nom de tous les pays membres, y compris la France.

“Je pense donc que c’est un non-sens de suggérer que [turning back boats] est illégal et cela ne peut pas être fait, cela peut et cela se fait.”

Priti Patel est sous pression pour sévir contre les bateaux traversant la Manche et a menacé la France de retenir de l’argent afin qu’ils puissent remplir leur part d’un pacte migratoire.

Le gouvernement britannique donne de l’argent à la France pour empêcher les bateaux de quitter leurs plages du nord et d’entrer au Royaume-Uni, mais des images ont montré que de nombreux bateaux les escortaient simplement vers les eaux britanniques.

Le ministre français de l’Intérieur, Gerald Darmanin, a qualifié la décision de retenir l’argent de “chantage” et a déclaré que la France ne serait pas intimidée par une telle mesure.

Mais les critiques avertissent que les tactiques de refoulement forceraient les migrants désespérés à choisir des bateaux plus petits et plus dangereux parce qu’ils savent qu’ils ne seront pas ciblés.

M. Mehmet était préoccupé par la tactique et a déclaré qu’il souhaitait voir des règles plus strictes en matière d’immigration illégale, mais qu’il ne voulait voir personne mourir.

La Hongrie a annoncé qu’elle avait complètement fermé ses portes aux réfugiés afghans, le pays renforçant ses défenses et ses règles frontalières.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a rencontré le Premier ministre serbe Aleksandar Vucic avec les dirigeants qui ont convenu que le problème des réfugiés devait être résolu à la source, exhortant les pays voisins de l’Afghanistan à intensifier leurs efforts.

M. Vucic a déclaré que la Serbie ne serait pas le “parking” pour les migrants qui attendent et envisagent de s’installer plus loin en Europe alors que les pays commencent à renforcer la sécurité de leurs frontières.

Plus de migrants ont traversé la Manche dans de petits bateaux jusqu’à présent en septembre qu’au cours de tout autre mois depuis le début de la crise, rapporte la BBC.

Le chiffre s’élève désormais à 3 879 migrants qui ont effectué la traversée ce mois-ci.

Le total annuel est de 16 312 par rapport à plus de 8 400 en 2020.