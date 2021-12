Un nouveau « Bayonetta Digital Bundle » offre une remise coquine sur Switch eShop (US)

Image : SEGA / Nintendo

En se faufilant sur l’eShop de NA avec un subterfuge inhabituel de la sorcière Umbra au pistolet, le Pack numérique Bayonetta et Bayonetta 2 est une compilation de ses deux premiers jeux et elle est maintenant disponible sur le US Switch eShop.

Pour la somme princière de 59,98 $, vous pouvez télécharger ce pack comprenant Bayonetta et Bayonetta 2 et économiser 20 $ par rapport à l’achat de la paire séparément au prix fort – le jeu original coûte 29,99 $ tandis que la suite coûte 49,99 $.

Bien sûr, si vous êtes un fan de la série hack-and-slash élégante et irrévérencieuse de PlatinumGames, vous aurez sans aucun doute déjà ces joyaux, que ce soit sur Wii U ou Switch (ou ailleurs pour le premier non-Nintendo publié entrée). Si vous êtes un nouveau propriétaire de Switch, cependant, et que vous cherchez à rattraper quelques-uns des meilleurs jeux d’action sur le système, c’est un moyen décent de les récupérer pour un prix équitable. De cette façon, vous serez prêt pour le prochain Bayonetta 3 lorsqu’il atterrira à une heure non divulguée en 2022, n’est-ce pas ?

Dans nos critiques, nous avons qualifié le premier jeu de « l’un des succès cultes les plus gratifiants et les plus mémorables de la génération précédente » et avons déclaré que le second propose « une formule de combat fluide et addictive qui saupoudre de plates-formes, d’exploration légère et d’une histoire ridicule à créer quelque chose que vous devez simplement expérimenter ». Ce sont tous les deux de très bons jeux vidéo.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous allez doubler tremper avec le Bayonetta Bundle.