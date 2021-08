un nouveau bond vers la mondialisation

Comparer

L’échange de produits dérivés Bitget a annoncé une nouvelle version russe pour fournir des services de trading et un support client en russe, une autre initiative de mondialisation cruciale après son entrée sur le marché du Japon, de la Corée du Sud et de l’Asie du Sud-Est l’année dernière.

“L’internationalisation est notre principale stratégie au second semestre 2021”, a déclaré sa PDG Sandra dans une interview à Cointelegraph le mois dernier. À propos de ce nouveau mouvement, a-t-il expliqué : « Il y a beaucoup d’utilisateurs russes actifs sur Bitget, et beaucoup d’autres s’y joignent, comme le montrent nos données. C’est pourquoi nous pensons qu’avoir la version russe en ligne est devenu une priorité. »

Abritant de nombreux projets et entreprises de cryptographie de premier plan tels que Ethereum, Waves et BitFury, la Russie est un marché de premier plan qui ne peut être ignoré dans l’industrie. Selon RACIB, sur 70 Russes, il y a un investisseur crypto. C’est un total de 2.000.000 de personnes. La structure du marché mature et la large base d’utilisateurs ont fait de la Russie une station clé pour les échanges cherchant à étendre leur présence mondiale.

Bitget est l’une des bourses de produits dérivés les plus populaires des deux dernières années. Depuis son lancement en 2018, il a dominé le marché avec de multiples innovations de produits. Jusqu’à présent, la bourse compte plus de 1,5 million d’utilisateurs enregistrés dans 46 pays et régions, dont le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et la Turquie, se classant dans le Top6 mondial pour le volume quotidien moyen des transactions selon CoinMarketCap. En juillet dernier, Bitget a finalisé un tour de table de 10 millions de dollars soutenu par SNK, atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars.

Grâce à sa stratégie de mondialisation établie en 2020, elle est désormais présente en Corée du Sud, au Vietnam, en Inde, en Malaisie, etc. Pendant ce temps, la plate-forme a obtenu des licences de conformité à Singapour, aux États-Unis, au Canada et en Australie. La version russe récemment publiée pour affiner ses services peut indiquer que Bitget est prêt à entrer sur le marché russe.

Il n’a jamais semblé trop difficile pour Bitget d’entrer sur un nouveau marché à partir de zéro. En fait, il a connu un grand succès en Corée du Sud lors de son développement initial, coopérant avec plus de 200 KOL locaux en seulement trois mois, avec des volumes commerciaux atteignant des records historiques de temps à autre. Selon Inn, PDG de Bitget en Corée du Sud, dans une interview avec un point de vente local Blockchianus, “40% de nos transactions incrémentielles proviennent de cette région”. En tant que tel, Bitget pourrait bien reproduire la même histoire à succès en Russie.

Continuer à innover est la clé pour Bitget pour surpasser les autres dans l’espace des produits dérivés en tant que nouveau venu. Par exemple, One-Click Copy Trade, lancé pour la première fois par la plateforme en mai dernier, a résolu le problème du seuil élevé de négociation de contrats. Il a maintenant attiré environ 10 000 marchands d’élite, selon ses données officielles. En seulement un an depuis sa création, Bitget est déjà devenu la plus grande plateforme de trading de copie de crypto en volume. « Vous voulez gagner à l’aise ? Essayez de copier le commerce sur Bitget » est désormais le slogan le plus frappant de la communauté.

En avril de cette année, Bitget a de nouveau surpris l’industrie avec son nouveau produit Quanto Swap Contract. En prenant en charge le trading de devises croisées, il permet aux utilisateurs d’ouvrir des positions dans six paires de trading principales : BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD, en utilisant BTC, ETH et USDC comme garantie pour le trading sur marge. Il permet aux utilisateurs d’utiliser BTC et ETH comme marge sur les marchés haussiers pour assurer un double rendement grâce à une valeur de marge accrue et des gains sur les positions ouvertes. Pendant les marchés baissiers, ils peuvent utiliser l’USDC comme marge pour prévenir les risques potentiels causés par la contraction de la valeur.

Surtout, d’excellents services sont la clé pour que Bitget gagne le cœur des utilisateurs en si peu de temps. Selon une source, en plus d’améliorer les services linguistiques, Bitget prévoit de fournir une rampe fiduciaire aux utilisateurs russes pour acheter des actifs cryptographiques avec le rouble. « La Russie est un marché très important pour nous. Nous pensons qu’il y aura de plus en plus de personnes qui adopteront les crypto-monnaies à mesure que la technologie blockchain évolue. Bitget cherchera à fournir les meilleurs produits et services aux utilisateurs de cette région ». dit Sandra.