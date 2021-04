Un nouveau brevet montre comment Apple pourrait utiliser la puce U1 de l’iPhone pour améliorer Apple Pay

Un nouveau brevet accordé à Apple par le US Patent and Trademark Office aujourd’hui pourrait apporter une autre utilisation à la puce U1 trouvée dans l’iPhone. Avec la technologie ultra-large bande, Apple Pay, en fonction de votre emplacement, pourrait savoir quelle carte sélectionner lorsque vous êtes dans un magasin, par exemple.

Comme l’a remarqué AppleInsider, «le brevet suggère qu’un appareil comme un iPhone pourrait automatiquement présenter les informations d’identification ou le type de paiement corrects pour un terminal à proximité.»

Le brevet intitulé «Sélection d’informations d’identification basée sur la localisation pour les transactions sans fil» pourrait enfin apporter une autre utilisation de la puce U1. À partir de maintenant, la technologie ultra-large bande est disponible sur certains iPhones, Apple Watch Series 6 et HomePod mini, mais ne fait pas grand-chose. Il est possible de transférer des fichiers plus rapidement à l’aide d’AirDrop, de déverrouiller certaines voitures avec l’API CarKey et de transférer une chanson de manière transparente de l’iPhone vers le HomePod mini.

On dit depuis longtemps que la puce U1 est un élément clé des AirTags qui n’ont pas encore été annoncés, un traqueur pour les sacs, les clés et tout ce que vous voulez connaître à tout moment. Les AirTags pourraient bientôt arriver, mais nous ne savons toujours pas avec certitude.

Le brevet décrit comment Apple Pay pourrait bénéficier de la puce U1:

«Un procédé pour sélectionner un justificatif parmi une pluralité d’identifiants stockés sur un dispositif électronique, le procédé comprenant: le stockage d’un module de carte qui comprend un emplacement d’un terminal, dans lequel le terminal comprend une porte de passage rapide, et dans lequel le module de carte en indique un. ou plusieurs informations d’identification éligibles de la pluralité d’informations d’identification, dans lesquelles la ou les informations d’identification éligibles sont compatibles avec la porte de passage rapide. »

Apple donne également des informations générales et d’autres capacités pour ce brevet:

«Les appareils électroniques peuvent inclure des capacités sans fil pour effectuer une variété de tâches telles que le déverrouillage / verrouillage sans fil d’un ordinateur (ou d’un autre appareil), l’interaction sans fil avec un téléviseur ou un autre appareil multimédia et / ou la réalisation de transactions sans fil. En ce qui concerne les transactions, le dispositif électronique sans fil peut stocker des informations d’identification correspondant, par exemple, à des laissez-passer de transit, une identification et des cartes de crédit / débit compatibles avec différents types de paiement. Par exemple, en utilisant un protocole de communication sans fil tel qu’un protocole de communication en champ proche (NFC), le dispositif électronique peut effectuer une transaction avec un terminal lecteur à proximité en utilisant un identifiant stocké qui est compatible avec le terminal. «

Pour l’instant, il faudra attendre de voir quand Apple pourrait introduire cette technologie combinant Apple Pay et la puce U1.

