Un nouveau brevet montre que Touch ID est intégré aux accessoires Apple TV et HomeKit

Comme le rapporte Patently Apple, Apple a remporté un brevet qui montre les commandes Touch ID intégrées dans une télécommande Apple TV. Cette fonction fonctionnerait en utilisant l’une des nombreuses méthodes de collecte sensorielle, notamment la communication sonore, infrarouge et en champ proche, pour vérifier les données biométriques sans fil.

Pourquoi quelqu’un voudrait-il cela ? Peut-être que les paramètres TV et le contrôle parental seraient la réponse la plus simple. La télécommande pourrait déterminer qui la détient, puis restreindre le type de contenu auquel il est possible d’accéder en fonction des informations biométriques qu’elle collecte. De cette façon, les parents peuvent accéder à un contenu plus mature lorsque les enfants sont absents, mais n’ont pas à s’inquiéter que les enfants y accèdent eux-mêmes lorsqu’ils sont seuls.

Le brevet indique ensuite que cette technologie pourrait être utilisée dans divers accessoires HomeKit permettant aux gens d’ajuster plus facilement les paramètres de la maison intelligente tels que les températures du thermostat, les accessoires compatibles, les appareils de surveillance de la santé, etc. Au fil du temps, les différentes manières dont la télécommande collecte des données biométriques pourraient évoluer pour inclure des images faciales, des gestes ou peut-être même des scans rétiniens.

Comme toujours, il est important de se rappeler que les brevets n’aboutissent pas toujours à un produit réel et ne sont souvent qu’un moyen pour une entreprise d’exprimer ses idées. Nous devrons voir si ces nouvelles fonctionnalités possibles se retrouveront un jour dans les accessoires Apple TV et HomeKit. Mais il est toujours bon de voir Apple expérimenter de nouvelles technologies et de nouvelles façons d’interagir avec les appareils que nous utilisons si souvent.

