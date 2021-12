Un nouveau brevet Samsung révèle un successeur à double pliage du Galaxy Z Fold 3

Samsung explore peut-être de nouvelles façons de repenser ses gammes pliables actuelles. Un nouveau brevet déposé auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) suggère que le géant de la technologie envisage de construire un téléphone qui se plie deux fois.

Selon LetsGoDigital, qui a repéré le document de brevet, le smartphone à double pliage aura deux charnières et trois écrans qui peuvent se plier dans un facteur de forme plus petit avec une forme en Z. Une fois déplié, la taille de l’écran est similaire à celle d’une petite tablette, ce qui implique qu’elle peut avoir un écran plus grand que le Galaxy Z Fold 3.

Une partie de l’écran multi-pli semble servir d’écran principal, abritant un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le document de brevet révèle également comment les composants internes du téléphone sont organisés sur les trois parties, les batteries et les circuits imprimés étant logés à l’intérieur des parties pliantes avant et arrière. Cela signifie que la section médiane est dépourvue de tout élément interne.

Parmi les autres détails intéressants que nous pouvons apercevoir dans le croquis du brevet, citons une configuration de triple caméra arrière, un connecteur USB-C, un emplacement pour carte SD et un port HDMI.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un concept de téléphone à double charnière de Samsung. Plus tôt cette année, le géant de la technologie sud-coréen a été aperçu en train de travailler sur un smartphone pliable à double charnière dans le but d’augmenter la surface de l’écran. Le téléphone devait sortir plus tard cette année, mais cela ne semble pas être le cas à l’approche de 2022.

De plus, un brevet similaire a fait surface en 2019 avant la sortie de la première génération des meilleurs téléphones pliables de Samsung. Le brevet le plus récent a été déposé en juin et l’OMPI vient de le publier il y a quelques jours. Cependant, rien ne garantit qu’il en fera un produit final, car les brevets deviennent rarement des dispositifs réels.

