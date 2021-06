Un nouveau brevet Xiaomi fait allusion aux futurs designs de smartphones de l’entreprise

TL;DR

Xiaomi a breveté des conceptions pour trois nouveaux smartphones. Un design en particulier s’inspire apparemment de la série Samsung Galaxy S21. On ne sait pas si ces conceptions pourraient faire leurs débuts sur les futurs smartphones de l’entreprise.

Xiaomi est bien connu pour avoir déposé des brevets pour des conceptions originales et originales, mais les appareils décrits dans son dernier dépôt semblent assez normaux. Repérée par LetsGoDigital, la firme chinoise a déposé de la documentation pour trois nouveaux designs de smartphones.

Le premier design envisage apparemment un futur vaisseau amiral. Il utilise un module de caméra dans une position similaire à celle de la série Samsung Galaxy S21. Il occupe également une partie importante de l’arrière du téléphone avec quatre capteurs. La caméra supérieure dépasse légèrement du module de caméra, suggérant qu’elle pourrait abriter le capteur de garniture de pavillon. Alors que les deux vivaneaux du milieu semblent similaires, la lentille inférieure est logée dans un corps rectangulaire. Cela fait allusion à son utilisation comme vivaneau périscope. Fait intéressant, ce qui semble être un grand flash court également à côté des deuxième et troisième lentilles.

Nous examinons également les bords du téléphone, y compris un port USB-C monté dans le coin inférieur droit du téléphone flanqué d’un long retrait. Un microphone est également disponible.

La deuxième conception de Xiaomi contient une matrice de caméras ovale avec deux grands capteurs et trois éléments de caméra supplémentaires. On ne sait pas s’il s’agit de trois appareils photo ou de deux vivaneaux et d’un flash. Néanmoins, cette conception comporte également une ligne verticale qui longe le module de caméra. Il pourrait s’agir d’un élément visuel, et les dessins des brevets ne le précisent pas.

Enfin, le troisième design est sans doute le plus réservé de tous. Il contient une grande caméra en haut, avec deux capteurs supplémentaires en dessous.

Les futurs téléphones de Xiaomi ?

Nous avons vu des brevets précédents du pack Xiaomi faire tourner des caméras sous-écran et des hybrides haut-parleur-smartphone fous. Il y a peu de chances que nous voyions ces conceptions se retrouver sur des appareils prêts à l’emploi. Cependant, il ne serait pas exagéré d’imaginer les trois derniers modèles faisant leurs débuts sur les téléphones Xiaomi. Xiaomi a déposé le brevet en mars 2021, cela suggère donc que les conceptions sont en cours de développement.

Bien sûr, on ne sait pas quelle gamme de modèles Xiaomi arborerait ces conceptions ou si la société envisage d’utiliser l’une d’entre elles sous peu. Cependant, ne soyez pas trop choqué si un futur smartphone Xiaomi présente l’un de ces éléments de conception.