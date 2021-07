Un nouveau bulletin de notes du Congrès montre que les comités dirigés par les démocrates prennent du retard .

in

Un rapport du Congrès publié lundi révèle que les comités de la Chambre et du Sénat, dirigés cette session par les démocrates, manquent largement à leurs responsabilités de surveillance au cours des six premiers mois – 19 des 34 examinés ayant obtenu des F.

Le rapport du Lugar Center basé à Washington, DC fait suite à celui du 116e Congrès 2019-2020 au cours duquel la majorité de la Chambre contrôlée par les démocrates a reçu des notes de passage.

Le Sénat de 100 sièges cette session était contrôlé par les républicains, mais est désormais réparti à parts égales entre les partis politiques, le vice-président démocrate Kamala Harris tenant un vote décisif sur les mesures.

Sur les 15 comités restants examinés, huit ont reçu les meilleures notes, soit un « A », cinq ont reçu un « C » ou un « D » et un a reçu un « D- » pour sa supervision.

“Au dernier Congrès, les démocrates de la Chambre ont fait un travail admirable en contrôlant le gouvernement et l’administration Trump, tandis que les républicains du Sénat ont fait un travail particulièrement médiocre”, a déclaré le directeur des politiques du Lugar Center, Dan Diller, à Politico.

Le centre a lancé le Congressional Oversight Hearing Index en mai 2020 et est la première base de données statistique qui mesure les performances des comités du Congrès sur leur activité de surveillance, rapporte également Politico.

L’index recense toutes les audiences du Congrès tenues au cours des 13 dernières années.

Le système de notation est basé sur le nombre et le type d’audiences publiques au cours de l’actuel 117e Congrès en corrélation avec l’activité de la même commission lors des sessions précédentes, permettant au poids de la note de varier en fonction de la catégorie et du rythme de contrôle.

« Le gouvernement fédéral est une énorme entreprise qui ne manque pas de sujets qui bénéficieraient d’un examen public par le Congrès », a déclaré le directeur du projet COHI, Jamie Spitz. « Le principal déterminant de la performance de surveillance d’un comité est l’énergie et la priorité accordées à la surveillance par les présidents de comité et de sous-comité.

Les trois présidents de Chambre qui ont obtenu des notes A au 116e Congrès et pour le premier semestre 2021 sont le représentant Bobby Scott, de Virginie, qui dirige le comité de l’éducation et du travail de la Chambre ; Maxine Waters, de Californie, qui dirige le Comité des services financiers ; et le représentant Raúl Grijalva, de l’Arizona, qui dirige le Comité des ressources naturelles.

Le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, n’a pas répondu à un commentaire au moment de la publication de cet article.