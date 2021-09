Un nouveau câble transatlantique arrive à Cornwall

15/09/2021 à 09:43 CEST

SPORT.es

Un nouveau câble de communication transatlantique sous-marin a été amené à terre sur une plage de Cornouailles. Le câble de données de Google, nommé Grace Hopper, a atterri mardi à Bude. Une fois en fonctionnement, aura la capacité de gérer “17,5 millions de personnes diffusant des vidéos 4K en même temps”Les patrons de Google ont déclaré.

Le câble est posé entre New York aux Etats-Unis, Bilbao en Espagne et Bude depuis plusieurs mois, et devrait être opérationnel en 2022. Il faisait partie d’une “nouvelle génération” de lignes qui “connectent les continents le long du fond des océans avec une couche de sécurité supplémentaire au-delà de ce qui est disponible sur l’Internet public”, a déclaré Google. Le géant de la technologie l’a baptisée Grace Hopper d’après l’informaticienne américaine et le contre-amiral de la marine des États-Unis.

Ce nouveau câble mesure environ 7 000 km (4 350 miles) de long. et est le quatrième câble de données sous-marin privé de la société,