Un nouveau Captain America, un nouveau supervillain MCU et 5 autres mouvements énormes dans la finale du Falcon et du soldat d’hiver

Karli Morgenthau est mort

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les membres détonés des Flag-Smashers qui perdent la vie dans la finale de Falcon And The Winter Soldier. Karli Morgenthau, qui meurt au milieu de son attaque contre le Global Rapatriation Council, fait également partie du décompte des corps. Il semble être l’intention de Captain America de l’abattre pacifiquement, car son combat avec elle le voit ne faire que des manœuvres défensives contre ses attaques, mais elle perd la vie lorsqu’elle se prépare à tirer sur Sam Wilson, et prend à la place une balle de Sharon Carter ( il est possible que Sharon l’ait fait à cause de son amitié avec le héros, mais il est plus probable qu’elle ne voulait pas perdre sa chance d’obtenir un pardon, et parce que Karli était l’une des rares personnes à connaître son identité en tant que The Power Broker).