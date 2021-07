Un nouveau cas suscite une inquiétude mondiale, mais l’Inde doit toujours viser à empêcher une troisième vague, selon le Dr Swaminathan de l’OMS

Le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan. (Photo d’archive)

La pandémie est loin de montrer des signes de ralentissement et il y a de nouvelles inquiétudes avec une nouvelle augmentation des cas émergents dans différents pays, prévient le Dr Soumya Swaminathan. L’inquiétude du scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient du fait que la variante delta devient dominante dans le monde entier avec 104 pays la documentant à ce jour.

Financial Express Online a contacté le Dr Swaminathan pour savoir où nous en sommes sur la pandémie toujours en cours et sur quoi l’Inde doit se concentrer après avoir émergé de la deuxième vague débilitante et avec les craintes d’une troisième vague probable à l’horizon.

« De nouvelles poussées émergent dans de nombreux pays avec d’énormes lacunes dans la couverture vaccinale qui doivent être comblées », dit-elle, décrivant le stade actuel de la pandémie comme « une phase critique non seulement en Inde mais aussi dans plusieurs autres pays du monde. ” Certaines régions de l’Inde, dit-elle, «comme dans le Nord-Est, connaissent une légère augmentation avec un taux de positivité des tests relativement élevé, ce qui indique la nécessité d’augmenter les tests. Au niveau mondial également, les cas de Covid sont en augmentation même dans les pays à forte couverture vaccinale. »

Le Dr Swaminathan attribue la poussée actuelle à quatre raisons principales : « outre la variante delta qui s’étend, il y a une augmentation du brassage social, des événements culturels et sportifs ; assouplissement des mesures de santé publique ; et une couverture vaccinale insuffisante.

Voyage avec les Jabs en Inde

Spécifiquement pour l’Inde, dit-elle, « l’objectif devrait être d’empêcher une troisième vague. Jusqu’à ce qu’au moins 40 % à 50 % de la population soit complètement vaccinée (contre moins de 5 % actuellement), les tests, le suivi, l’isolement des cas et les mesures individuelles comme le masquage, la distanciation et l’accent mis sur une bonne ventilation doivent continuer. » De plus, estime-t-elle, “des efforts doivent être faits pour identifier les raisons de l’hésitation à la vaccination et y remédier”.

À ceux qui ont vu les photos de la Kumbh mela et des rassemblements électoraux indiens et maintenant les photos bondées de l’arène de Wembley pour la coupe d’Europe qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a un message important du Dr Swaminathan : « Des pays comme le Royaume-Uni qui ont eu une meilleure couverture vaccinale espèrent que les cas d’hospitalisation et de décès n’augmenteront pas. Mais ce n’est pas donné. Seuls quelques pays parviennent à garder le virus sous contrôle. Il y a encore près de 10 000 décès chaque jour dans le monde. »

Au centre de la phase actuelle se trouve la variante delta. « Il est tellement transmissible qu’il nécessite une vigilance encore plus grande pour s’assurer qu’il reste sous contrôle. Au moment où les restrictions de mobilité sont levées, les économies s’ouvrent et la mixité sociale augmente, les cas vont augmenter. Ce processus est facilité par le laxisme dans le respect des mesures de sécurité telles que le masquage et le maintien de la distance physique. »

Par conséquent, l’accent principal, soutient-elle, doit être mis sur les tests et la surveillance car «au moment où il y a une légère hausse, des restrictions ou des blocages ciblés doivent être imposés. Ceux-ci sont tous importants pour l’Inde en ce moment car il y a des signes de plafonnement du nombre de nouveaux cas chaque jour et du taux de vaccination (les nouveaux cas sont passés d’un effrayant 400 000 nouveaux cas par jour à environ 42 000 aujourd’hui et le taux de vaccination à raison d’environ 4 millions de doses par jour). En fait, certains experts ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la résolution des pénuries de vaccins, qui entravent le processus de vaccination. Par exemple, les centres de vaccination de la Mumbai Miunicipal Corporation sont restés fermés depuis le vendredi 9 juillet et doivent rouvrir le lundi 12 juillet.

L’Inde, rappelle le médecin, étant un pays si vaste (avec ses schémas infranationaux), il pourrait y avoir une légère hausse dans certaines poches et cela pourrait inverser une tendance à la baisse plus large. Par exemple, les tendances de la charge de travail au Kerala et au Maharashtra qui représentent une part importante de la charge de travail actuelle.

Ne peut pas risquer une variante résistante au vaccin

Le mantra en termes de priorités est également assez clair. Elle déclare : « Nous devons continuer à investir dans notre système de santé et maintenir la surveillance, les enquêtes en grappes et la constitution du cadre de soins de santé nécessaire pour une couverture vaccinale en constante expansion. » Soulignant que « le moment d’agir est maintenant parce que nous ne voulons pas être dans une situation où nous nous retrouvons avec une variante résistante aux vaccins. Cela signifierait recommencer le processus avec un nouveau virus. Heureusement, tous les vaccins fonctionnent toujours bien contre les maladies graves causées par le virus, y compris les variantes, mais cela peut ne pas durer. »

Sur Covaxin

Quant à la covaxine, dit-elle, « les données de l’essai de phase 3 semblent bonnes avec une protection contre les variantes également. Désormais, une fois la documentation complète soumise par l’entreprise à l’OMS, un comité indépendant évaluera (sa liste pour une utilisation d’urgence) et examinera non seulement l’efficacité et la sécurité, mais également les aspects liés à la fabrication et à la qualité. Ce processus, dit-elle, devrait généralement prendre entre quatre et six semaines à partir du moment où la documentation complète est terminée, et cette partie de la soumission par l’entreprise semble être actuellement en cours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.