Battlefield 2042 sera remplacé étonnamment rapidement (photo: EA)

EA a laissé entendre qu’un nouveau Battlefield sortira d’ici deux ans, malgré la description de Battlefield 2042 comme un jeu en tant que titre de service.

La franchise Battlefield a connu des hauts et des bas au fil des ans, atteignant un point bas avec la sortie de Battlefield 5 en 2018, mais semblant être sur la voie d’une forte reprise avec Battlefield 2042 de cette année.

Bien que son rival Call Of Duty ait vu une nouvelle entrée chaque année au cours des 16 dernières années, le calendrier de sortie de Battlefield a été moins prévisible – parfois chaque année mais plus souvent tous les deux. Battlefield 2042 est la plus longue attente qui ait jamais existé pour une nouvelle suite principale, mais cela ne deviendra pas la norme selon EA.

Dans leur dernier appel aux résultats, un investisseur a demandé si EA allait revenir à un nouveau jeu tous les deux ans, ce à quoi le PDG Andrew Wilson a répondu : ” Je pense que c’est notre orientation, mais plus important encore, je pense que vous devriez considérer Battlefield comme un service. ‘

En règle générale, un jeu en tant que titre de service ne voit pas de remplacement direct en seulement deux ans et même pour une grande entreprise comme EA, il est difficile de prendre en charge deux ou plusieurs jeux de service en direct à la fois, surtout s’ils appartiennent tous les deux à la même franchise.

« Vous devez comprendre que cela constitue vraiment la base de ce que nous pensons être l’avenir du service en direct autour de Battlefield, qui, au fil du temps, inclura un lancement mobile, inclura des composants gratuits et changera vraiment la nature de ce qui se passe à partir de lancement à lancement », a poursuivi Wilson, en décrivant les différents éléments de Battlefield 2042.

“Donc, bien qu’un lancement tous les deux ans ait probablement du sens si nous y réfléchissons aujourd’hui, nous nous concentrons vraiment sur un engagement de 365 jours dans la franchise au niveau de la plate-forme, sur tout appareil sur lequel les consommateurs peuvent vouloir jouer.”

Plus: Actualités des jeux



Comme vous pouvez le voir, Wilson n’a pas confirmé catégoriquement une sortie en 2023, mais cela a probablement autant à voir avec les problèmes actuels de la pandémie qu’autre chose.

Il n’a pas non plus expliqué ce que serait l’élément «accès gratuit» du jeu. Il a déjà été dit qu’EA prévoyait de créer un équivalent à Call Of Duty: Warzone, bien que l’éditeur ait répété à plusieurs reprises que Battlefield 2042 n’inclurait pas de mode bataille royale.

Envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Le mode Portail de Battlefield 2042 est un éditeur de jeu extrêmement puissant



PLUS : Battlefield 2042 est toujours en ligne, y compris l’utilisation de robots IA dans la pratique



PLUS : Battlefield 2042 vous permet de désactiver le jeu croisé sur PC

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();