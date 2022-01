Un nouveau chemin pour Pence

Je ne suis pas souvent en charge de conseiller les politiciens républicains. Cependant, je déteste vraiment voir le gars le plus prestigieux de Columbus North High School laisser passer une opportunité aussi intelligente.

L’ancien vice-président Mike Pence a laissé couler quelques impressions qui me semblent être des ballons d’essai concernant sa récente invitation à témoigner devant le comité spécial de la Chambre pour enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. Via le New York Times :

Au cours des dernières semaines, des personnes familières avec sa pensée ont déclaré que M. Pence était de plus en plus désillusionné par l’idée de coopération volontaire. Il a déclaré à ses collaborateurs que le comité avait pris un virage partisan prononcé en envisageant ouvertement le potentiel de renvois criminels au ministère de la Justice au sujet de M. Trump et d’autres. De tels renvois, de l’avis de M. Pence, semblent conçus pour nuire aux chances des républicains de gagner le contrôle du Congrès en novembre.

Le problème est que Pence, qui a vraisemblablement des projets sur la présidence lui-même, est dans une situation assez difficile. Il semble craindre que la capitulation devant le comité restreint ne lui fasse perdre de l’influence sur la puissante base Trump. Mais n’a-t-il pas déjà perdu cette précieuse onction lorsqu’il a refusé de rejeter le résultat des élections généralement accepté le 06/01/2021 ? Ou quand il est vu sur vidéo en train d’être rapidement évacué du parquet législatif ?

C’est pourquoi je soupçonne que nous lisons de telles spéculations dans le grand NYT. Il doit tester son standing avec les MAGAT. Avec les Qanons. Avec les vrais croyants. Avec ceux qui attendent la nécromancie de JFK Jr., ceux qui pensent que les meubles Wayfair sont construits à partir de restes humains. Pence colle une phalange mouillée dans le vent. Et je ne pense pas que les résultats seront si bons pour lui.

Cela doit être un vrai coup de pied dans le ventre pour un gars qui a passé quatre ans à regarder l’arrière de la tête de Preznit Carnage avec un regard sur son visage comme quand Itchy le Wookie regarde Diahann Carroll chanter « This Minute Now » dans Star Wars Spécial vacances. C’est M. « Je suis profondément humilié d’être votre vice-président », après tout. Son remboursement ? ACCROCHE MIKE PENCE. ACCROCHE MIKE PENCE ACCROCHE MIKE PENCE.

Alors pourquoi réfléchit-il même à cela alors qu’il existe une bien meilleure voie à suivre, bien que plus risquée?

Hey. Mike. Participez au défilé de Liz Cheney.

Est-ce que je pense que Liz Cheney fait ce qu’elle fait parce qu’elle veut ce qu’il y a de mieux pour le pays et qu’elle pense que le Grand Mensonge est un Grand Mensonge et que l’Insurrection du 6 janvier n’était pas bonne ? Je suppose. Mais d’un autre côté, je pense que Liz Cheney voit un BIG FAT LONGSHOT PATH POUR DEVENIR LA PREZNIT DE DEEZ UNTIED STATES OF AMERICA.

Après tout, que se passe-t-il quand ou si l’éclat inexplicable de der cheeterhosen s’estompe ? Charges criminelles. Poursuites. Accusations d’agression sexuelle. Des poursuites civiles lui laissent une hémorragie d’argent. Ses récentes approbations de vaccins jettent déjà ses plus fidèles non lavés. Qui sera là si et quand le Parti républicain jettera l’ancien Preznit Disgraceful Carnage sur son cul dans ses gros kakis de golf ? Liz Cheney est jusqu’à présent la seule à parier sur le long match que ce sera elle. (D’accord, oui, Adam Kinzinger, bla bla bla. Mec est vraiment une sorte de réflexion après coup sur tout ça, je pense.)

Cheney a commencé à tracer une voie qui pourrait appartenir à l’ancien vice-Preznit de s’engager. Cela pourrait commencer par son témoignage public simple et non expurgé devant le comité restreint, suivi d’appels publics à son propre parti pour qu’il se purge de cet énorme mensonge perfide, qu’il respecte le résultat juste et correct des élections de 2020 et qu’il revienne à l’affaire de travailler pour de vraies valeurs conservatrices.

Monsieur l’ancien vice-président, écoutez mon appel : vous, monsieur, avez besoin d’une réinvention. Et je dirais que la députée du Wyoming vous montre la voie. Arriver. Témoigner. Coopérer. Jetez votre ancien patron, qui, je vous le rappelle, a essayé de vous faire assassiner, bien au fond du bus. Ce sera bon pour le pays. Cela vous donnera l’air d’être présidentiel.

Zut. Cela pourrait même vous rendre présidentiel.

http://www.adventuresintothewellknown.com

http://www.ketchupisavegetable.com