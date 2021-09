Un nouveau chèque de relance arrive la semaine prochaine

in

L’IRS a distribué 15 milliards de dollars en août aux familles de 61 millions d’enfants, selon l’agence fiscale. Cet argent est venu sous forme de paiements de crédit d’impôt pour enfants – la série mensuelle de chèques qui donnent aux parents quelques centaines de dollars par enfant admissible qu’ils ont. Et un autre de ces nouveaux chèques de crédit d’impôt pour enfants est dans une semaine.

Il s’agira du troisième paiement de ce type dans le cadre de la série de six chèques qui a débuté le 15 juillet. Il commencera à apparaître dans les comptes bancaires des destinataires du dépôt direct le mercredi 15 septembre. Et comme ce fut le cas pour les deux paiements précédents, les destinataires qui reçoivent le chèque sous forme papier devront attendre quelques jours supplémentaires pour qu’il arrive dans leur boîte aux lettres.

Nouveau chèque de crédit d’impôt pour enfants à venir la semaine prochaine

Pour rappel, ces versements se cumulent pour former la moitié du crédit d’impôt global pour enfants. Une prestation qui sera complétée l’an prochain lorsque les familles bénéficieront également d’un crédit d’impôt pour compagnon.

Pour être admissible à cette prestation, une famille doit avoir au moins un enfant admissible. Et l’enfant ou les enfants doivent appartenir à l’une des deux tranches d’âge. Soit moins de six ans, soit pas plus de 17 ans.

Le paiement de relance de la semaine prochaine apportera le même montant d’argent que les bénéficiaires ont obtenu la dernière fois. Pour chaque enfant âgé de six à 17 ans, chacun des six chèques mensuels comprendra 250 $. Le montant est de 300 $/mois pour chaque enfant de moins de six ans.

Il y a aussi un changement super important à connaître pour les chèques du 15 septembre.

Dépôts directs transformés en chèques papier

En raison de ce que l’IRS a imputé à une erreur technique, environ 15 % des familles qui ont reçu leur premier chèque de crédit d’impôt pour enfants le 15 juillet sous forme de dépôt direct ont reçu à la place un chèque papier pour le paiement n ° 2. C’était le 15 août. Mais l’agence fiscale dit que cette erreur devrait être résolue avec le paiement qui arrivera la semaine prochaine.

Et après la semaine prochaine, il restera trois paiements de crédit d’impôt pour enfants. Ceux-ci viendront les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre.

Après cela, les familles devraient également bénéficier du crédit d’impôt pour enfants susmentionné en 2022. Le montant de ce crédit peut être déterminé en additionnant les six chèques reçus entre juillet et décembre de cette année.

Visitez le portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS pour vérifier si vous êtes prêt à recevoir un dépôt direct ou un chèque papier la semaine prochaine.

Deux autres points à savoir

L’IRS a également récemment partagé quelques autres points clés à connaître sur la distribution de chèques en cours. L’une est que l’agence fiscale enverra par la poste un résumé de fin d’année (lettre 6419) auquel les contribuables devraient faire attention. S’ils ont reçu les chèques du crédit d’impôt pour enfants, bien sûr.

Les familles devront s’accrocher à la lettre. Parce qu’ils l’utiliseront pour remplir leur déclaration de revenus fédérale 2021 l’année prochaine. “C’est important car, pour la plupart des familles, les avances qu’elles reçoivent en 2021 ne couvrent que la moitié du crédit total”, a déclaré l’IRS. « Ils réclameront la partie restante sur leur déclaration de revenus 2021. »