Un nouveau chèque de relance de 1 400 $ sera envoyé à des millions d’Américains • .

La question de relance que tant de gens se sont posées – un quatrième contrôle de relance est-il dans les cartes ? – commence enfin à recevoir une réponse. Pour certains d’entre vous, du moins. Cela ne veut pas dire non plus que le gouvernement fédéral va nécessairement de l’avant avec une toute nouvelle série de paiements. Il est extrêmement optimiste de suggérer que cela se produira de sitôt, étant donné le mur d’opposition solide comme le roc qui contrecarrerait tout effort de l’administration Biden pour relancer la machine de relance cette année. Au contraire, la quatrième mise à jour du contrôle de relance que nous partagerons avec vous ci-dessous reflète deux choses. Premièrement, l’argent existant a été affecté à cela. Et il y a aussi une initiative connexe qui se déroule au niveau de l’État (dans un État, c’est-à-dire).

Quatrième mise à jour du contrôle de relance

Voici ce qui se passe. Vous vous souvenez de la loi de relance de 1 900 milliards de dollars de mars, qui a lancé une troisième vague de chèques de relance pour 1 400 dollars ? En fait, cela a également incité certaines personnes à obtenir un quatrième paiement. Mais seulement si une condition très spécifique est remplie.

Cette condition est la suivante : les parents qui donnent naissance à un nouvel enfant à n’importe quel moment en 2021 peuvent également recevoir 1 400 $ supplémentaires en conséquence.

Voici quelques autres détails importants à connaître sur ce paiement. Il n’est pas surprenant qu’il y ait un seuil de revenu. Les déclarants uniques ne peuvent pas gagner plus de 75 000 $ par an en revenu brut ajusté. Pour les couples, leur revenu doit être inférieur à 150 000 $ pour obtenir le paiement intégral. Les 1 400 $ seront réduits pour les revenus supérieurs à ces niveaux. Et il disparaît complètement pour les déclarants célibataires qui gagnent plus de 80 000 $, ainsi que pour les couples qui gagnent plus de 160 000 $.

De plus, gardez à l’esprit que les 1 400 $ ne sont pas non plus le seul argent que ces nouveaux parents recevront. N’oubliez pas les versements continus du crédit d’impôt pour enfants.

Détails supplémentaires à connaître

Pendant ce temps, il y a un autre groupe de personnes en attente pour ce qui sera un quatrième contrôle de relance.

Les résidents californiens reçoivent également ce qui équivaut à un quatrième paiement, financé par l’argent des coffres de l’État. Voici ce qu’il faut savoir sur ces chèques, qui vont sortir avant la fin de ce mois :

En règle générale, les Californiens seront admissibles s’ils ont gagné moins de 75 000 $ l’année dernière. Et s’ils ont vécu en Californie la majeure partie de l’année. De plus, personne ne devrait pouvoir les réclamer en tant que personnes à charge, et ils doivent avoir déposé leurs impôts 2020 avant le 15 octobre de cette année.

Si vous êtes admissible, vous recevrez 600 $. Vous pouvez obtenir 500 $ supplémentaires pour couvrir les personnes à charge que vous pourriez avoir. Si vous avez obtenu de l’argent lors du premier tour du soi-disant Golden State Stimulus en Californie, vous ne recevrez pas de nouveau chèque ici. De plus, le nombre de personnes à charge que vous avez n’affecte pas votre chèque. L’argent supplémentaire ne vient que si vous avez des personnes à charge.