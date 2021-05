Un nouveau clip d’Amsterdam révèle que les luttes de Max avec Luna s’aggravent dans un nouvel épisode “ dévastateur ”

Si leur “nouvelle dévastatrice” pour Max dans cet épisode a quelque chose à voir avec la situation de vie de Luna, il pourrait en fait être difficile de blâmer Gwen et Calvin, même si New Amsterdam a montré à maintes reprises pourquoi Max est si occupé. Les grands-parents de Luna n’ont pas vu Max se pousser au bord du gouffre à l’hôpital tout en faisant de son mieux avec sa fille; ils voient juste Luna manger à emporter pour le petit-déjeuner avec de la nourriture séchée sur le visage, un appareil fumant avec de la nourriture brûlée, l’odeur de ce que je dois supposer est au moins en partie le yaourt, le désordre partout et pas de nourriture digne de Luna dans tout l’appartement . Et pas de lingettes!