Un nouveau clip de ‘Moby Doc’ mettant en vedette David Bowie a été publié

Ce matin, un nouveau clip du prochain Moby Doc est sorti et créé exclusivement sur NME. Le clip nouvellement sorti du film, qui est également raconté par Moby, montre que l’artiste réfléchit à sa relation professionnelle et à son amitié avec David Bowie.

«Bowie était mon musicien préféré de tous les temps», dit Moby dans le clip. «Peut-être en 2000 ou 2001, il a déménagé en face de moi et je ne pouvais pas y croire. Je suis devenu ami avec David Bowie. Certains des moments que lui et moi avons passés ensemble, j’ai presque l’impression qu’il y avait une qualité de frère quasi-aîné dans son amitié avec moi.

Il ajoute: «Nous avons fait des barbecues ensemble, nous sommes allés à la charcuterie ensemble, nous avons pris le thé ensemble, nous avons travaillé sur la musique ensemble et avons passé des vacances ensemble et avons dîné ensemble et nous avons tourné ensemble.»

Le film sur Moby, réalisé par Robert G. Bralver, est un regard surréaliste sur la superstar électronique, l’activiste, le végétalien et l’ancien toxicomane alors qu’il raconte sa vie, du punk à la pierre de touche générationnelle.

Le film offre également un regard débridé sur les luttes de Moby contre la dépendance et la dépression. Il raconte des moments qui auraient dû être des moments forts de sa carrière entraînant un malaise et une dépendance aux substances. En séjournant à l’hôtel Arts de Barcelone la veille d’une cérémonie de remise de prix, Moby a déclaré: «Je suis arrivé à mon hôtel la nuit précédente et j’étais au sommet de l’un des hôtels les plus élégants que je connaisse. Il y a quatre immenses appartements au sommet de cet hôtel. Mes voisins étaient Bon Jovi, P Diddy et Madonna. Cette nuit-là, j’ai fini par être très ivre. Tout était parfait. Tout ce que j’avais toujours voulu m’avait été donné, encore plus… J’avais vendu 10 ou 20 millions de disques… et j’étais tellement découragée.

Le film offre un regard inspirant sur la résilience et le triomphe éventuel de Moby. Le film sortira le même jour que Nouvel album de Moby, Reprise. Sur Reprise, Moby et le Budapest Art Orchestra ont repensé certains des classiques et hymnes rave les plus reconnaissables de Moby avec de nouveaux arrangements pour orchestre et instruments acoustiques.

Reprise propose un éventail éclectique et impressionnant d’invités, dont Alice Skye, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Novo Amor, Skylar Grey et Víkingur Ólafsson.

Moby’s Reprise sort le 28 mai et est disponible en précommande.