Un nouveau club nommé meilleure star d’Arsenal décide de snober de nouvelles offres de contrat

L’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette aurait pris une décision finale sur son avenir au milieu des spéculations sur un départ probable en 2022.

Le contrat de l’attaquant français expire l’été prochain et jusqu’à présent, rien n’indique clairement qu’un renouvellement de son contrat sera convenu. En effet, plus le silence se prolonge, plus l’ancien Lyonnais risque de partir pour rien.

L’attaquant a rejoint Arsenal pour 47 millions de livres sterling à l’été 2017. Cependant, après la signature de Pierre-Emerick Aubameyang en janvier suivant, Lacazette a souvent été joué hors de position ou laissé sur le banc.

Lacazette a enduré quelques saisons frustrantes dans le nord de Londres. Il a marqué 13 buts en Premier League la saison dernière et n’en a réussi qu’un depuis le début de la saison en cours.

Cependant, cette frappe solitaire était un égaliseur tardif spectaculaire contre Crystal Palace, qui a ensuite valu au joueur de 30 ans un départ lors de la victoire de vendredi dernier contre Aston Villa. Mais le leader n’a débuté que 23 fois en championnat depuis le début de la saison dernière.

Et il semble maintenant que Lacazette a finalement pris une décision sur l’endroit où il jouera son football à l’avenir.

Selon le média espagnol Fichajes, le Français snobera toute nouvelle offre de contrat des Gunners. Cela mettra fin à son séjour de cinq ans aux Emirats.

Le rapport continue que l’Atletico Madrid serait la destination la plus probable pour Lacazette, avec Diego Simeone un grand fan.

On pense que Lacazette est en faveur d’une décision qui peut avoir un nouveau départ et une garantie de football en équipe première ailleurs.

Six joueurs de renom qui n’ont pas réussi à se qualifier en tant que manager

La cible du milieu de terrain d’Arsenal veut un salaire exceptionnel

Pendant ce temps, un rapport a révélé les exigences salariales de la cible d’Arsenal, Denis Zakaria, qui semble prêt à quitter le Borussia Mönchengladbach avec un transfert gratuit.

Le milieu de terrain défensif est depuis longtemps lié à un mouvement de Premier League. Il a même reçu des comparaisons avec la légende d’Arsenal Patrick Vieira dans le passé.

Zakaria est l’un des atouts les plus précieux de Gladbach, mais ils n’ont pas été en mesure de le lier à un nouvel accord. Son contrat expire en juin, ce qui signifie qu’Arsenal peut conclure un accord initial dès janvier.

Le journaliste allemand Christian Falk a expliqué plus tôt cette semaine que la star figurait sur la liste de souhaits de transfert d’Arsenal. Il a également déclaré que l’Angleterre était sa destination préférée, devant le Bayern Munich ou la Serie A.

Le Sun fournit maintenant un rapport sur l’avenir de Zakaria. Ils affirment que le joueur de 24 ans demandera 80 000 £ par semaine dans son prochain club. C’est une somme réalisable pour Arsenal qui pourrait faire avancer les négociations de transfert loin.

Prem Predictions : Nuno va mettre du sel dans les blessures de Solskjaer ; Liverpool se défouler ; un « au dernier moment » pour Leeds

Des demandes raisonnables pourraient intéresser les artilleurs

C’est bien moins que la somme de 250 000 £ que le skipper Pierre-Emerick Aubameyang récupère chaque semaine. Thomas Partey, qui jouerait probablement aux côtés de Zakaria, gagne 200 000 £ par semaine.

Même le flop bosniaque Sead Kolasinac gagne environ 100 000 £ par semaine, bien qu’il n’ait pas réussi à impressionner Mikel Arteta ces dernières saisons.

Zakaria, quant à lui, pourrait raffermir le milieu de terrain d’Arsenal et offrir plus de protection à sa défense. Il excelle également à courir avec le ballon et à entraîner son équipe sur le terrain.

À 6 pieds 3 pouces, il a de grandes chances de s’adapter à la nature dure de la Premier League. Zakaria est aussi un excellent passeur de ballon.

Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain et d’un autre à Arsenal l’année prochaine. football.london, citant des informations en Turquie, affirme que Mohamed Elneny a conclu des accords avec Galatasaray.

LIRE LA SUITE: Arsenal envisage de passer en janvier pour un objectif «concret» pour donner un coup de pouce à l’hiver à Arteta