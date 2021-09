Un nouveau contrat Kalvin Phillips sur le point d’être signé

John Percy de The Telegraph a rapporté qu’un nouveau contrat avec Kalvin Phillips est sur le point d’être signé alors que le joueur semble prêt à prolonger son séjour à Leeds United.

Kalvin Phillips est sur le point de signer un nouveau contrat à Leeds. Son agent a déclaré à @JPercyTelegraph : “Je ne vois qu’un résultat positif. Le désir de Kalvin est de rester à Leeds et il y a une réelle volonté de tous les côtés pour y arriver.” – Telegraph Football (@TeleFootball) 30 septembre 2021

Leeds United confiant dans le nouveau contrat avec Kalvin Phillips

Leeds cherche à repousser l’intérêt pour le milieu de terrain

Le stock de Phillips a augmenté lors d’une série impressionnante de performances pour l’Angleterre aux Championnats d’Europe 2020 (organisés en 2021) alors qu’il aidait l’Angleterre à atteindre la finale où ils ont finalement perdu contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but.

Ses performances ont suscité des rumeurs selon lesquelles les féroces rivaux de Manchester United s’intéressent au joueur avec lequel Ole Gunnar Solskjaer souhaite qu’un milieu de terrain défensif s’ajoute à son équipe. Ce ne serait pas non plus la première fois dans l’histoire des transferts de football que Manchester United attaquerait Leeds. Dans le passé, ils ont capturé Rio Ferdinand, Alan Smith et Eric Cantona du club du West Yorkshire et Leeds n’est pas d’humeur à laisser l’histoire se répéter.

Négociations en cours

Leeds a ouvert des négociations avec Phillips pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2024, et serait convaincu que le joueur de 25 ans signera le nouvel accord. Les meilleurs salariés actuels du club sont Rodrigo Morena, Raphina et l’attaquant anglais Patrick Bamford, qui vient de signer son propre nouveau contrat d’une valeur de 70 000 £ par semaine, selon teamtalk.com

L’agent de Phillip, Kevin Sharp, a déclaré au Telegraph : « J’ai eu des discussions positives avec Leeds tout l’été sur un nouveau contrat pour Kalvin et les discussions sont en cours. Je ne vois qu’un résultat positif. Le désir de Kalvin est de rester à Leeds et il y a une réelle volonté de tous les côtés pour y arriver.

Il s’agit maintenant d’amener toutes les parties à accepter l’accord et de s’assurer que Leeds United ne perde pas une fois de plus un atout vedette au profit de ses rivaux acharnés.

