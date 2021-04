Un nouveau creux pour les politiciens: impossible de concilier les discussions sur le protocole Covid avec d’énormes rassemblements

Campagne électorale de l’Assemblée (Image représentative, IE)

Même selon les normes des politiciens cyniques, les événements des derniers mois suggèrent que ceux-ci ont creusé de nouvelles profondeurs. Tout le monde, il est vrai, n’a pas répondu à l’appel du Premier ministre Modi de faire du gaz ki doori, mask hai zaroori, mais peu auraient pensé que le parti au pouvoir lui-même donnerait un passage complet à quelque chose d’aussi basique. En effet, il y a quelques jours, lorsque le nombre de Covid en Inde a de nouveau augmenté de 2,5 lakh – il fait la moyenne depuis quelques jours maintenant – le Premier ministre a tenté de faire une blague avec des gens d’Asansol en disant que la foule n’était pas si grande quand il faisait campagne dans la région pour son poste de Premier ministre en 2014.

Pour être juste, le Premier ministre n’était pas le seul politicien à faire cela. Nous ne parlons pas du ministre de l’Intérieur Amit Shah qui a organisé une série de rassemblements gigantesques sans masque ni porte ni d’autres dirigeants du BJP, la plupart des ministres en chef des États – comme Mamata Banerjee – ont fait exactement la même chose. Mais, du fait que le BJP est au pouvoir au Centre, il doit être tenu à un niveau plus élevé. En effet, bien que le Centre ne détienne pas le Kumbh, il est préoccupant qu’il n’ait pas demandé au ministre en chef de l’Uttarakhand d’imposer des restrictions ou d’essayer de faire appel aux grands groupes de sadhu.

Il est vrai que la flambée actuelle à travers le pays, et dans des endroits comme Delhi et Maharashtra, n’est liée ni aux élections ni aux festivités religieuses comme le Kumbh. Cela viendra plus tard, lorsque les niveaux de test augmenteront dans les États qui organisent des élections, et lorsque les gens commenceront à retourner dans les États d’où ils venaient. Mais, mis à part la négligence dont les gens ont fait preuve lorsqu’ils ont senti que l’Inde avait battu Covid pour de bon, le comportement des principaux dirigeants politiques a renforcé l’impression qu’il était normal de rester sans masque et dans la foule.

Pire encore, alors qu’il est clair que l’Inde est confrontée à de nouvelles souches très infectieuses, de hauts ministres ont utilisé les chiffres de l’infection – dans le Maharashtra, par exemple – pour ridiculiser les partis de l’opposition. Outre le fait que plusieurs États dirigés par le BJP fonctionnent aussi mal, le Centre ne peut pas jouer sur les deux tableaux: soit les gouvernements locaux ont fait une gaffe, soit les nouvelles variantes sont beaucoup plus infectieuses, comme l’a dit le chef de l’AIIMS dans la capitale. tellement de fois. En effet, l’Inde essaie – mais échoue – de faire davantage de tests génomiques sur les nouvelles souches précisément pour cette raison, de déterminer leur pouvoir infectieux et de trouver un protocole pour y faire face. Certains ministres et ministres en chef du gouvernement de l’État, il est vrai, se livrent également à la politique, pour rejeter tout le blâme sur le Centre, mais le Premier ministre doit être la personne la plus importante ici, d’autant plus que c’est le Centre qui coordonne le tout. -Effort de l’Inde. Ce n’est pas le moment d’attribuer le blâme, c’est le moment pour le Centre et les États de travailler ensemble pour vaincre un ennemi commun.

