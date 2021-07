Un nouveau cycle haussier Bitcoin est-il à l’horizon ? Dan Held de Kraken examine la trajectoire de BTC Crypto new media

Dan Held, directeur du marketing de croissance à l’échange de crypto Kraken, prédit la prochaine étape pour Bitcoin en 2021.

Dans un nouveau numéro de The Held Report, l’exécutif de Kraken attribue au cycle haussier 2013 le fait de catapulter Bitcoin (BTC) dans une « visibilité grand public ».

“Il [Bitcoin] commencé l’année [2013] à 13 $, il a culminé à 260 $, puis est revenu à environ 80 $ pendant près de 6 mois jusqu’à l’hiver, où il a de nouveau atteint environ 1 200 $. »

Held dit que les circonstances pour Bitcoin sont bien différentes en 2021, citant davantage de détenteurs de BTC, une infrastructure commerciale massive et une structure réglementaire. L’action actuelle des prix de Bitcoin, cependant, semble imiter son action sur les prix d’il y a près d’une décennie, selon Held.

“Comme vous pouvez le voir, c’est étrangement similaire avec une première course de taureau intense, puis un recul prolongé, avec une dernière course de taureau à la fin.”

Source : Dan Held

Selon Held, si Bitcoin suit de près sa trajectoire de 2013, la crypto-monnaie phare sera probablement coupée latéralement un peu plus longtemps avant de décoller au dernier trimestre de 2021.

