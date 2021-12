04/12/21 à 16:08 CET

Les experts qui ont participé à un récent forum sur l’énergie solaire en Catalogne espèrent que le dernier décret de la Generalitat publié en octobre dernier signifie un déblocage pour le déploiement des énergies renouvelables dans cette communauté autonome, puisqu’il élimine l’incertitude découlant de la possibilité que le gouvernement rende enfin un moratoire effectif pour les grands projets d’énergie renouvelable.

Le décret cessera d’opposer son veto aux installations renouvelables dans les corridors biologiques. Au lieu d’« éviter les maladies » dans ces zones, il a été décidé de « minimiser cet impact », selon le texte du décret.

Malgré le fait que le texte du décret catalan introduit des modifications par rapport à celui approuvé il y a deux ans -dont l’application a été paralysée tout ce temps- et a même durci certains critères, le secteur considère que son approbation est la clé pour avancer dans la transition énergétique de la Catalogne, où l’énergie verte ne représente actuellement que 10 % de sa consommation.

Le déblocage des grandes installations est, de l’avis de l’Union espagnole du photovoltaïque (UNEF), indispensable pour relancer les énergies renouvelables et être en mesure d’atteindre les objectifs régionaux fixés pour 2030, sur la base de laquelle les énergies renouvelables devront contribuer à 50 % de la demande en électricité de cette Communauté.

Le nucléaire, la principale énergie en Catalogne

Au cours de cette journée de débat, il a été rappelé que La demande d’électricité de la Catalogne en 2020 a été couverte principalement par des sources nucléaires, suivi par les cycles combinés (11,8 %) et en troisième position par l’hydraulique (11,6 %).

Au contraire, l’éolien a couvert 5,7 % de la demande, 16,3 % de moins que l’année précédente ; photovoltaïque 0,86 % de la demande, soit 7,7 % de moins que l’année précédente, selon le rapport d’étape 2020 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des énergies renouvelables en Catalogne de l’Observatoire des énergies renouvelables de Catalogne (OBERCat), auquel appartient l’UNEFCAT.

L’Union photovoltaïque espagnole souligne que le champ de référence territorial pour déterminer les 10 à 5 % de terres irriguées et sèches à des fins agricoles est étendu de la commune à la région. Aussi évalue l’acceptation de l’agrovoltaïque dans les sols de classe de capacité agrologique I et II et qu’un contrôle accru soit instauré sur les refus des points de raccordement du distributeur, créant une commission de suivi des refus.

Le président de l’Unef, José Donoso, estime que Il existe des exigences qui peuvent rendre le traitement difficile et retarder, puisque pour les centrales de plus de 5 MW l’obligation d’ouverture à la participation citoyenne est établie, via l’investissement ou l’endettement, 20 % du capital, et l’obligation de justifier de l’engagement de 50 % du foncier, soit 85 % à des fins d’utilité publique.

Les entreprises disposeront d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur pour demander la restitution des garanties économiques des projets qui ne pourront pas répondre à ces nouvelles exigences.

Concernant la durabilité environnementale et socio-économique des centrales, José Donoso a rappelé que lors du développement de projets photovoltaïques « il faut parler aux maires et aux agents locaux ; appliquer des mesures pour augmenter la biodiversité du territoire; inverser les avantages pour la population, par exemple, par financement participatif. En d’autres termes, des critères d’intégration environnementale et socio-économique doivent être respectés. Rechercher le consensus.

Ainsi, l’UNEF a lancé cette année le Certificat d’Excellence pour la Durabilité et le respect de la Biodiversité des centrales photovoltaïques, qui ont déjà obtenu trois projets. Précisément, les grandes installations solaires ont tendance à générer de vives critiques en raison de la grande occupation du territoire qu’elles provoquent.

Consommation personnelle

Dans le domaine de l’autoconsommation, etLe nouveau décret supprime l’autorisation administrative pour les projets sans excédents, facilite la légalisation de l’indemnisation simplifiée et il donne un délai de trois mois pour modifier le code civil catalan afin de faciliter l’autoconsommation collective dans les immeubles collectifs.

Concernant l’aide à l’autoconsommation du Plan de relance du gouvernement central, encadrée dans le fonds européen ‘Next Generation’, dont l’appel est toujours en instance dans la Communauté, Carlos Montoya, Le chef du département solaire, l’Institut pour la diversification et l’économie d’énergie, IDAE, a expliqué que les principaux détails du processus d’accès, tandis que Francesc Vidal, du domaine des énergies renouvelables de l’Institut catalan de l’énergie (ICAEN), a indiqué que l’aide sera publiée dans les prochains jours en Catalogne et il a avancé certains des détails de l’appel.

L’UNEF a insisté pour que Il est urgent que la Catalogne convoque au plus vite une aide à l’autoconsommation du plan de relance afin que le retard de sa publication n’ait pas un effet paralysant.

Précisément sur l’autoconsommation et les communautés énergétiques, Joan Herrera, directeur de l’énergie et de l’environnement de la mairie d’El Prat de Llobregat, a évoqué les initiatives que ce Consistoire mène en matière d’énergie et de durabilité, comme le lancement d’une communauté énergétique .

De même, concernant les nouveaux critères inclus dans le décret relatif à l’agriculture, Antoni Enjuanes Puyol, est intervenu le directeur adjoint des infrastructures rurales du Département de l’action climatique, de l’alimentation et de l’agenda rural de la Generalitat, qui s’est dit conscient qu’il y aura des projets à développer sur des terres agricoles en Catalogne, où 30% du territoire est protégé. « Nous demandons seulement que ces aménagements soient exécutés au mieux », a-t-il demandé.

