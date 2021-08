Un nouveau détaillant Wunderkind apporte un « luxe simple » à Scottsdale – WWD

Après plus de cinq ans à travailler comme acheteur pour Elyse Walker, spécialiste de la vente au détail de mode à Los Angeles, et plus de sept ans pour Jeffrey Kalinsky de New York, Philip Manghisi se lance seul avec Wunderkind à Scottsdale, en Arizona.

Ouvert en décembre, le magasin spécialisé de 3 600 pieds carrés proposera du prêt-à-porter de créateurs, des collections contemporaines, des chaussures et des sacs à main de luxe, des bijoux raffinés, des lunettes et des accessoires pour la maison par Azzedine Alaïa, Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Dries Van Noten, Gabriela Hearst, Givenchy, Ganni, Nili Lotan, Raquel Allegra et Re/Done, entre autres.

« J’ai eu la chance de travailler pour deux des détaillants spécialisés les plus prospères et les plus brillants, ce qui vous fait vous demander si vous pouvez réellement le faire vous-même », a déclaré Manghisi. « J’ai toujours voulu le faire, mais je ne voulais pas ouvrir un magasin dans un endroit qui n’en avait pas besoin.

Manghisi a commencé à se rendre à Scottsdale chaque année pour rendre visite à des amis en 2014. Lorsque le magasin local Barneys New York a fermé en 2016, cela l’a fait réfléchir. Cinq ans plus tard, il pense que le marché est prêt pour Wunderkind, qui rend hommage au surnom que lui a donné Kalinsky lorsqu’il a commencé à travailler pour les magasins Jeffrey à l’âge de 19 ans.

“Le luxe simple” sera le point de vue de Wunderkind, a déclaré Manghisi, “Des pièces faciles pour tous les jours à une robe, je veux être un guichet unique”, a-t-il ajouté, devinant que sa clientèle aura trente ans et plus, et un mélange de retraités et de propriétaires de résidence secondaire.

Le centre de vente au détail où le magasin est situé sur Scottsdale Road comprend un salon de coiffure et une boutique de bijoux raffinés. L’emplacement est adjacent au quartier de Paradise Valley, la municipalité la plus riche de l’Arizona. Dior a récemment ouvert sa première boutique en Arizona à Scottsdale Fashion Square, un complexe qui abrite également des boutiques Gucci, Louis Vuitton, Cartier et Bulgari, ainsi qu’un Neiman Marcus et Nordstrom.

“Nous ne sommes pas encore sortis du bois, mais j’ai vu de mes propres yeux que les gens font toujours leurs achats”, a-t-il déclaré à propos de son expérience pendant la pandémie dans les magasins Elyse Walker, qui s’adressent aux acheteurs de luxe californiens à Pacific Palisades, Calabasas, Newport et la Napa Valley. «Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, nous assisterons à un retour au commerce de détail spécialisé. Les gens veulent sortir dans les magasins, faire l’expérience d’un bon service et voir un point de vue.

Manghisi a hâte de revenir à la Fashion Week de New York en septembre, où il achètera pour le magasin et, espérons-le, assistera à quelques défilés. « Cette énergie d’être entouré d’autres personnes intéressées par la mode et de la toucher dans la vraie vie m’a manqué », a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de designers contemporains passionnants à New York et beaucoup de designers reviennent à New York.”