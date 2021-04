Si vous vous baladiez dans l’hémisphère sud il y a environ 80 millions d’années, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous devez faire attention. Les prédateurs étaient nombreux et si vous n’étiez pas gros et encombrant avec une peau épaisse et des plaques d’armure, ou peut-être incroyablement rapide, vous ne dureriez peut-être pas très longtemps. Dans le nord, des dinosaures comme les tyrannosaures ont régné, mais dans le sud, l’image est un peu plus floue. Maintenant, une nouvelle découverte d’un ancien «prédateur supérieur» aide à clarifier les choses.

Dans un nouvel article publié dans le Journal of Vertebrate Paleontology, les chercheurs décrivent la nouvelle espèce connue sous le nom de Llukalkan aliocranianus, un dinosaure bipède dont le nom signifie «celui qui provoque la peur». Si ce surnom ne suffisait pas, les chercheurs disent que cette créature était «probablement parmi les meilleurs prédateurs» de son âge, rôdant en Argentine avec un crâne qui lui aurait peut-être donné des avantages distincts par rapport à ses cousins ​​tyrannosaures.

Selon les scientifiques, le dino peut avoir atteint jusqu’à cinq mètres de long, ou un peu plus de 16 pieds de long. C’est beaucoup plus court que les 40 pieds de longueur que le Tyrannosaurus rex pouvait atteindre, mais cette espèce de dinosaure nouvellement créée avait d’autres astuces dans sa manche.

Le crâne de Llukalkan aliocranianus était étrange, du moins par rapport aux autres dinosaures de son époque. Son museau était quelque peu rabougri par rapport à d’autres prédateurs, mais il était toujours bordé de dents incroyablement pointues en forme de poignard. Celles-ci lui auraient permis de déchirer et de déchirer ses proies avec facilité et les scientifiques pensent qu’il avait une «morsure extrêmement puissante».

Le dinosaure avait également un odorat finement réglé et, d’après les caractéristiques de son crâne, il aurait eu une bien meilleure audition que ses plus proches parents dino. Donc, c’était essentiellement un tyrannosaure rétréci avec toutes les caractéristiques clés, un grand sens de l’odorat et une meilleure audition. Ouais, cela ressemble vraiment à quelque chose qui «causerait de la peur».

«C’est une découverte particulièrement importante car elle suggère que la diversité et l’abondance des abélisauridés étaient remarquables, non seulement à travers la Patagonie, mais aussi dans des zones plus locales pendant la période crépusculaire des dinosaures», Dr. Federico Gianechini, auteur principal de l’étude, dit dans un communiqué. «Cette découverte suggère également qu’il y a probablement plus d’abélisauridé là-bas que nous n’avons tout simplement pas encore trouvé, donc nous rechercherons d’autres nouvelles espèces et une meilleure compréhension de la relation entre les furilesaurs.

Bien sûr, il nous est impossible de savoir avec certitude à quoi ressemblait le comportement d’un dinosaure. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que cette nouvelle bête courait partout sur une frénésie meurtrière, mais nous savons qu’elle avait tous les outils pour pouvoir le faire quand elle le voulait.

