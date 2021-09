Un nouveau documentaire aborde le Bitcoin Energy FUD

PolitiqueBitcoin

16 sept. 2021 à 16:33 UTC

Un nouveau film Bitcoin est sorti sur les écrans.

This Machine Greens, un documentaire du cinéaste primé Jamie King (« Steal This Film »), a été présenté en première cette semaine sur YouTube. Le documentaire financé par la foule, produit par Enrique Posner, explore la relation entre Bitcoin et l’énergie et examine les affirmations des critiques selon lesquelles l’extraction de bitcoin est « sale ».

Le film présente des entretiens avec un large éventail d’experts de l’industrie tels que Lyn Alden, conseiller économique principal de Swan Bitcoin, Meltem Demirors, CSO de Coinshares et Samson Mow, CSO de Blockstream. En outre, le documentaire offre également des idées d’Alex Gladstein, CSO de Human Rights Foundation, Nic Carter de Castle Island Ventures et Caitlin Long, PDG d’Avanti Financial Group. Greg Foss, directeur financier de Validus Power et Hass McCook font également des apparitions importantes.

Le documentaire se concentre sur l’examen des préoccupations des critiques concernant la consommation d’énergie de Bitcoin. La logique derrière les affirmations selon lesquelles l’extraction de bitcoins a une empreinte carbone importante et est donc dangereuse pour l’environnement a été largement remise en question ; Au contraire, This Machine Greens soutient que la consommation d’énergie en elle-même n’est pas mauvaise. Au contraire, liée au concept de preuve de travail est l’acceptation séculaire que le travail lui-même, l’exploitation de l’énergie, est la valeur derrière toute monnaie. Des entretiens avec des experts clés remettent en question la justification des préoccupations concernant la consommation d’énergie de l’extraction de bitcoins par les politiciens et les experts en comparant ces préoccupations au raisonnement même qui soutient l’énergie impliquée dans l’extraction de l’or et l’escalade des coûts énergétiques de la défense du pétrodollar.

En fait, l’extraction de bitcoins peut être une activité verte, sinon finalement négative en carbone dans un proche avenir, soutient le documentaire. déclarant que l’extraction de bitcoin exploite de manière unique l’énergie d’une manière qui profite à l’environnement. Le film aborde les innovations récentes qui ont permis aux mineurs de capturer les déchets de méthane de la production pétrolière, et souligne également les changements politiques mondiaux contemporains qui ont ouvert de nouveaux marchés énergétiques pour les mineurs de bitcoins, comme l’énergie géothermique au Salvador.

Payé presque entièrement en bitcoin, le budget des cinéastes a généré un excédent de fonds qui sera consacré au prochain documentaire de l’équipe, TRUST, qui devrait explorer la “préhistoire de Bitcoin et sa pertinence croissante au milieu d’une crise d’autorité et d’institutions”. Au moment d’écrire ces lignes, This Machine Greens compte plus de 20 000 vues.

