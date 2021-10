Un nouveau documentaire sur Freddie Mercury arrive sur BBC Two en novembre

En novembre, bbc deux diffusera « Freddie Mercury : l’acte final » — l’histoire de l’extraordinaire chapitre final de Freddie Mercuryla vie, ainsi que le voyage qui a mené à la Freddie Mercury concert hommage au stade de Wembley qui a suivi.

Trente ans après Freddie décédé (en novembre 1991) des complications du SIDA, « Freddie Mercury : l’acte final » capture avec émotion les dernières années de Freddiela vie. Le film suit l’histoire de Freddiele dernier concert de l’hommage lui-même qui a eu lieu le 20 avril 1992. Le documentaire présente de nouvelles entrevues avec plusieurs de ceux qui étaient les plus proches de Freddie, comprenant REINE membres Brian May et Roger Taylor, Freddiela soeur de Cachemire Bulsara, ses amis Anita Dobson et David Wigg et son PA, Pierre Freestone. Nous entendons également ceux qui ont joué au concert épique, y compris Gary Cherone (EXTRÊME), Roger Daltrey (L’OMS), Joe Elliott (DEF LEPPARD), Lisa Stansfield et Paul Jeune, ainsi que le promoteur du concert, Harvey Goldsmith. Le film entend également les témoignages de ceux qui ont vu directement l’impact du VIH/SIDA, soit en tant que médecins, survivants ou militants des droits humains, y compris Peter Tatchell. Le film commence en 1986, comme REINE‘s « La magie » la tournée atteint son apogée au stade Knebworth dans le Hertfordshire et Freddie Mercury se révèle être l’un des plus grands interprètes de rock que le monde ait connu.

S’exprimant dans le programme, Brian May dit: « Freddie a ouvert son cœur et lui a donné tout ce qu’il avait. Il était musicien de bout en bout. Il vivait pour sa musique. Il aimait sa musique, et il était fier de lui en tant que musicien avant tout. »

Cependant, au cours des prochaines années, il combattra secrètement le VIH/sida, une maladie qui tuait des millions de personnes et intensifiait l’homophobie. Au lendemain tragique de Freddiela mort, Roger Taylor commencé à approcher une gamme d’artistes stellaires, y compris Elton John, David Bowie et Annie Lennox, et ensuite avec un membre du groupe Brian May, et REINEle gérant Plage de Jim, les trois ont conçu un plan pour commémorer la vie de leur ami avec ce qui allait devenir l’un des plus grands concerts de l’histoire.

Les Freddie Mercury concert hommage a réuni plus de 70 000 personnes, avec plus d’un milliard de téléspectateurs à la télévision. D’une seule voix collective, pendant quatre heures glorieuses, le concert n’a pas seulement célébré Freddie, mais cela a également placé le VIH/SIDA clairement sous les projecteurs et a sensibilisé la population à la maladie. À propos de la stigmatisation entourant le VIH/sida à l’époque, Roger Taylor dit: « Nous étions très en colère et nous avons dû défendre notre ami – notre meilleur ami. Je suis devenu obsédé par l’idée de lui faire un sacré adieu. »

« Freddie Mercury : l’acte final » est une histoire d’amitié, d’amour et de lutte contre les préjugés — illustrée par la façon dont FreddieLes amis de s ont créé une célébration joyeuse de sa vie, qui a non seulement terni sa réputation en tant que l’un des plus grands interprètes musicaux du monde, mais qui a également contribué à changer les attitudes sociales.

Jan Youngmari, responsable de la mise en service chez BBC Musique TV, dit: « James Roganle film de « Freddie Mercury : l’acte final » est l’histoire poignante de l’un des musiciens les plus populaires et les plus talentueux de la musique, et l’héritage qu’il a laissé. Non seulement il éclaire d’une nouvelle lumière Freddie MercuryLe courageux voyage de s à travers ces cinq dernières années de sa vie, il raconte également une histoire plus large – et extrêmement importante – de l’émergence du sida à l’époque et comment l’incroyable concert hommage après sa mort, a contribué à changer pour une meilleure opinion publique sur la crise. Les artistes de REINE et d’autres qui étaient là, parlent franchement pour la première fois. »

Réalisateur James Rogan a dit : « Faire « Freddie Mercury : l’acte final » a été un voyage extraordinaire dans le dernier chapitre de l’une des plus grandes icônes de la musique rock. Travailler avec REINE et découvrir les coulisses de certaines de leurs plus grandes performances et le légendaire Freddie Mercury concert hommage était un privilège rare. Il était tout aussi important de parler aux personnes qui avaient vécu l’œil de la tempête de la pandémie mondiale du VIH/sida, avec toutes ses résonances avec COVID aujourd’hui. Freddiela mort et l’hommage qui REINE organisé pour lui a contribué à changer la prise de conscience mondiale de cette terrible maladie à un moment critique. »

Accompagner « Freddie : l’acte final », bbc deux montrera également « Reine à la BBC » en novembre. « Reine à la BBC » est une émission spéciale d’une heure, mettant en vedette certains des plus grands moments musicaux de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et Jean Diacre qui ont été montrés sur le BBC au cours des années. L’énorme statut international du groupe légendaire et ses horaires de tournée exigeants ont fait qu’ils ont fait étonnamment peu d’apparitions dans des programmes comme « Le top des pops » et frustrant pour les fans, plusieurs de ces performances ont été perdues ou n’ont jamais été enregistrées.

Cette collection célèbre le meilleur de ce qui a survécu de l’un des groupes les plus durables et les plus aimés du rock britannique – et peut-être le leader le plus charismatique et le plus aimé de tous les temps. Parmi les joyaux se trouvent des moments du célèbre concert du groupe en 1975 à Hammersmith Odeon, à Londres et des moments forts du prestigieux Montreux Pop Festival, où Freddie et les garçons ont montré aux autres comment les performances en direct étaient réalisées. Les chansons de ce programme incluent le tout premier tube britannique du groupe, « Sept mers de seigle », « Ce sont les jours de notre vie » et « Rhapsodie bohémienne » – fréquemment voté la chanson préférée de la nation.

« Freddie Mercury : l’acte final » est produit par Productions Rogan. Réalisé par James Rogan, les producteurs exécutifs sont Soleta Rogan, Mark Hedgecoe et Simon Lupton. Le producteur est Dan Hall. Il a été commandé par Owen Courtney, commissionnaire exécutif, Musique de la BBC.

La date et les heures de diffusion seront annoncées ultérieurement.