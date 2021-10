Un nouveau drapeau rebelle en Amérique rurale…

Il y a un nouveau drapeau rebelle dans nos terres rurales… et le combat pour notre démocratie est en jeu. Mes ancêtres de Virginie ont combattu pendant la guerre d’indépendance. Certains ont combattu pendant la guerre civile… quelques-uns du côté du mal et quelques-uns du côté du bien. À travers des histoires de famille, j’ai entendu parler d’un ancêtre qui s’est battu du bon côté au mauvais moment, au mauvais endroit. Il était agriculteur et avocat à l’époque de la reconstruction. Il croyait au droit de vote des personnes récemment libérées. Il croyait au droit de chacun d’occuper une charge publique pendant les périodes de haine. Il a tenu bon dans le sud-est de la Virginie… a perdu ses clients juridiques, a perdu son poste d’élu et a perdu sa course à la Chambre des délégués. Il a eu du mal à se lever pour avoir raison.

Je me demande si c’est la génétique ou si c’est l’histoire qui se répète. Je suis moi aussi un agriculteur titulaire d’un diplôme en droit et candidat à la Chambre des délégués du sud-est de la Virginie et je me tiens debout. J’ai perdu des clients, des amis et une élection approche… Je crois en ce qui est juste.

Dans l’Amérique rurale, nous avons perdu nos fermes familiales et nos petites villes. Nous avons perdu le charme communautaire de veiller les uns sur les autres, peu importe qui vous êtes ou à quelle tribu politique vous appartenez. Le Parti démocrate est en train de perdre la guerre dans l’Amérique rurale. Je le sais parce que je suis en première ligne et qu’un nouveau drapeau rebelle flotte dans la brise rurale. C’est un drapeau fier et provocant qui flotte au milieu de moi.

Je les combats dans mon camion….

Je les combats sur mon vélo… pas de bus chic ici !

Votez pour Mike sur le vélo !

Quand le Parti démocrate apprendra-t-il que les lignes de front sont dans l’Amérique rurale. Le drapeau rebelle flotte et il pourrait bientôt être près des lignes de banlieue. J’aime l’empathie que les démocrates ont les uns pour les autres… les valeurs des petites villes mais beaucoup n’écoutent pas… des deux côtés.

Nourrir les bonnes personnes…

Nous, les démocrates, devons aller vers les gens et écouter… découvrir leurs besoins… et s’occuper de leurs besoins… bien avant de leur demander un vote… bien avant de voter pour… Signer dans leur cour.

S’il vous plaît, réveillez-vous les démocrates… nous sommes nombreux à lutter contre la haine en première ligne… rejoignez-nous… ne nous ignorez pas. Venez simplement écouter… pour savoir pourquoi notre parti perd le combat en première ligne rurale. Il y a un nouveau drapeau rebelle parmi nous et il flotte fièrement. Notre démocratie ne peut plus nous permettre d’ignorer les lignes de front rurales. Il faut faire quelque chose…. s’il vous plaît aidez-moi!

secure.actblue.com/…

drewryfordelegate.com

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.

Lien source