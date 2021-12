Un nouveau film d’animation original de Netflix monte tranquillement dans les charts

Netflix a fait une sacrée course avec son contenu animé original ces derniers temps. Les Mitchells contre les Machines était certainement l’un des meilleurs films d’animation de 2021, en streaming ou non. Pendant ce temps, Netflix’s Arcane a fait passer l’animation à un tout autre niveau tout en racontant l’une des histoires fantastiques les plus fascinantes de l’année. Mais même avec tout le battage médiatique entourant la plupart des films et émissions originaux de Netflix, certains parviennent toujours à passer entre les mailles du filet. Cela a peut-être été le destin de la nouvelle aventure animée Back to the Outback, mais apparemment de nulle part, elle a atteint le sommet des charts sur Netflix.

Retour dans l’Outback est maintenant sur Netflix

Retour dans l’Outback semble être le premier film que les co-réalisateurs Clare Knight et Harry Cripps aient jamais réalisé. Il a un casting empilé qui comprend Isla Fisher, Eric Bana, Guy Pearce, Tim Minchin, Keith Urban et Kylie Minogue. Voici le synopsis fourni par Netflix :

Fatigué d’être enfermé dans une maison de reptiles où les humains les regardent comme s’ils étaient des monstres, un groupe hétéroclite de créatures les plus meurtrières d’Australie prépare une évasion audacieuse de leur zoo vers l’Outback, un endroit où ils s’intégreront sans être jugés pour leur écailles et crocs. À la tête du groupe se trouve Maddie (Isla Fisher), un serpent venimeux au cœur d’or, qui s’associe à Zoe (Miranda Tapsell), un lézard Thorny Devil sûr de lui, une araignée poilue amoureuse Frank (Guy Pearce) et un scorpion sensible Nigel (Angus Imrie). Mais lorsque leur ennemi juré – Pretty Boy (Tim Minchin), un koala mignon mais odieux – rejoint de manière inattendue leur fuite, Maddie et le gang n’ont d’autre choix que de l’emmener avec eux. Ainsi commence un road trip ahurissant et hilarant à travers l’Australie, alors qu’ils sont poursuivis par un gardien de zoo Chaz (Eric Bana) et son mini-moi en quête d’aventure (Diesel La Torraca).

Quelle est la popularité de ce film ?

Netflix a récemment mis à jour son top 10 des hubs pour inclure la semaine du 6 décembre. Back to the Outback est arrivé à la troisième place avec 16 170 000 heures de visionnage. Cela le rend plus populaire que les autres originaux Netflix récents, notamment The Power of the Dog et Bruised. Les seuls films qui ont dépassé Back to the Outback sur Netflix étaient The Unforgivable et Red Notice. C’est tout un exploit.

Au 15 décembre, le film était toujours perché dans le top trois sur Netflix. Et sur la base des critiques, il est facile de comprendre pourquoi. Back to the Outback a actuellement une note de 87% sur Rotten Tomatoes. Malgré le fait que sa sortie soit passée inaperçue, les critiques qui l’ont vu ont vraiment semblé l’aimer.

Autres films que vous pourriez aimer

Si vous cherchez d’autres films d’animation récents à regarder, deux vous viennent à l’esprit. Le premier est celui que nous avons mentionné plus tôt : The Mitchells vs. the Machines. Il a été produit par le studio qui a réalisé Spider-Man: Into the Spider-Verse, et c’est tout aussi spectaculaire visuellement. C’est aussi très touchant et hystériquement drôle. Netflix a également sorti Vivo cette année, avec Lin-Manuel Miranda et Zoe Saldana. Vous ne vous tromperez pas avec l’un ou l’autre de ces originaux animés 2021 de Netflix.