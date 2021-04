Un nouveau film de la BBC pour marquer le dixième anniversaire de la mort d’Amy Winehouse

Un nouveau documentaire sur Amy Winehouse sera projeté par la BBC pour marquer le dixième anniversaire de sa mort. Amy Winehouse: 10 Years On est diffusé sur BBC Two au Royaume-Uni, qui a commandé le film avec BBC Music.

Le documentaire dépeindra la chanteuse principalement à travers les yeux de sa mère, Janis. En 2003, elle a reçu un diagnostic de sclérose en plaques et a été contrainte de réaliser le documentaire avant que la maladie «ne menace de la dépouiller de ses souvenirs d’Amy», indique un communiqué de la BBC. En 2019, Janis est devenue ambassadrice de la Société de la SP. En 2014, elle a publié le livre Loving Amy: A Mother’s Story.

Le diffuseur affirme que le film sera «une nouvelle interprétation féminine de sa vie, de ses amours et de son héritage». Les rédacteurs en chef Max Gogarty et Rachel Davies ajoutent: «Amy Winehouse: 10 Years On promet d’être une représentation festive et intime de l’un des talents musicaux les plus brillants que le Royaume-Uni ait jamais vu.

«Tout en célébrant son génie musical et mettant en vedette des performances rares et inédites, il offrira également une réinterprétation du récit dominant autour de son ascension et de sa chute, raconté par ses proches.

Dit Janis dans un communiqué de presse: «Je ne pense pas que le monde connaissait la vraie Amy, celle que j’ai élevée, et je suis impatiente de pouvoir offrir une compréhension de ses racines et un aperçu plus profond du réel. Amy. La publicité note que sa vision de sa fille «diffère souvent du récit qui nous a été raconté auparavant».

D’autres membres de la famille et amis contribueront également au film, qui a été réalisé par Curious Films. Le producteur exécutif Dov Freedman note: «Amy était une véritable icône musicale, et nous ne pourrions pas être plus fiers d’aider les plus proches d’Amy à récupérer son histoire, dix ans après sa mort. Winehouse est décédée le 23 juillet 2011 à l’âge de 27 ans.

Le 7 mai verra le réédition de luxe de la collection live posthume, Amy Winehouse At The BBC, aux formats 3LP et 3CD. La compilation des performances pour le réseau a été publiée pour la première fois sous forme de coffret en 2012.

Amy Winehouse At The BBC sort le 7 mai. Précommandez-le ici.