Un nouveau film d’horreur sur Netflix a un score de 100% Rotten Tomatoes • .

L’une des tendances de divertissement pendant l’ère COVID-19 qui m’a quelque peu dérouté est la popularité des films et des émissions d’horreur sur Netflix. On pourrait penser que les gens voudraient s’échapper de tout ce qui leur rappelle la tristesse et le désespoir. Vous savez, étant donné que nous sommes toujours au milieu d’une crise sanitaire unique en un siècle qui a tué plus de 4,4 millions de personnes, selon les chiffres officiels, dans un laps de temps relativement court. Mais les succès du genre horreur continuent d’affluer pour les abonnés de Netflix. La trilogie de la rue de la peur. Une histoire d’horreur classique. Ciel rouge sang. Et maintenant, nous pouvons ajouter The Old Ways à cette liste.

The Old Ways — en streaming maintenant sur Netflix

Au moment où je tape ces mots, The Old Ways est le titre n ° 6 sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix. Ce film vient d’être ajouté à Netflix après sa première en octobre 2020 au Festival du film de Sitges en Espagne. En bref : Le personnage principal (joué par Brigette Kali Canales) est une journaliste américano-mexicaine nommée Cristina Lopez. Elle visite sa ville natale au Mexique pour faire des reportages pour une histoire sur la sorcellerie. Malheureusement, un gang local la kidnappe. Et ça devient bien pire pour elle à partir de là.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous. En attendant, voici un autre fait intéressant sur le film. Il a reçu un accueil si favorable que (au moins au moment d’écrire ces lignes) il a un score parfait sur Rotten Tomatoes. Plus précisément, un score de 100 % de critiques, basé sur 16 avis.

“The Old Ways présente des effets pratiques pervers et utilise l’horreur corporelle comme un moyen de représenter les démons intérieurs de Cristina et son refus de les traiter”, écrit un critique de Dread Central. « Brigitte Kali Canales donne une performance phénoménale dans le rôle de Cristina torturée. Cherchez celui-ci lorsqu’il sera disponible.

Oh, l’horreur

En attendant, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs films d’horreur sur Netflix dès maintenant lorsque vous avez fini de regarder The Old Ways. Dans le cadre de certaines de nos couvertures les plus récentes, nous avons également déjà écrit sur Kingdom: Ashin of the North – l’un des ajouts d’horreur récents les plus en vue au streamer.

Il s’agit en fait d’un long métrage spécial dérivé qui se connecte à la série Kingdom sur Netflix. D’après la description officielle du streamer : « Ashin et son père font partie d’une tribu étrangère qui s’est installée dans le royaume de Joseon. Leur rencontre avec une mystérieuse maladie entraîne Ashin sur la voie de la trahison, des préjugés et de la vengeance.

Pour plus de titres à échantillonner dans ce sens, ce lien vous mènera à la page de catégorie de genre d’horreur de Netflix. Là, vous pouvez tout voir regroupé dans les catégories Netflix habituelles. Des meilleurs titres d’horreur qui sont actuellement à la mode, aux films d’horreur originaux de Netflix ainsi qu’aux nouvelles versions.