Un nouveau film policier de Netflix est si dévastateur que les gens ne peuvent pas finir de le regarder – .

Voici la chose à propos du nouveau film Netflix True Crime Believe Me: The Abduction of Lisa McVey (qui n’est pas disponible au moment de la rédaction de cet article sur Netflix aux États-Unis, mais peut être visionné aux États-Unis via une vidéo à la demande). Ce film, sur l’enlèvement et le viol horribles d’une adolescente dans les années 1980 par un tueur en série en Floride, est si traumatisant que la simple lecture du résumé Wikipedia du film suffit à vous laisser dans un état second.

Ce n’est pas seulement à cause de ce que cette jeune fille a vécu aux mains d’un tueur en série. Mais une fois qu’elle a pu utiliser la psychologie inversée pour se libérer et rentrer chez elle pour essayer de dire aux adultes de sa vie, et finalement à la police, ce qui s’était passé, personne ne l’a crue. Il s’agit en fait d’un film à vie initialement sorti en 2018, et cela témoigne de l’ampleur de Netflix qu’un titre déjà sorti comme celui-ci peut susciter un regain d’intérêt des téléspectateurs dans une boucle d’attention que le streamer apporte facilement aux tarifs plus anciens. À savoir : le film est sorti sur Netflix il y a quelques jours au Royaume-Uni et a immédiatement atteint la première place sur la liste des 10 meilleurs films Netflix de la région.

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ce résumé du film de Decider comprend des détails sur l’histoire vraie au cœur de ce film, y compris où se trouve Lisa aujourd’hui. Heureusement, elle a survécu à son épreuve et a non seulement aidé la police à attraper l’agresseur (qui a ensuite été exécuté), mais elle travaille également aujourd’hui avec la police pour enquêter sur les crimes sexuels.

Le film a remporté de nombreux prix, et même s’il a été salué pour ses performances fulgurantes, sachez qu’il rend le visionnage difficile et traumatisant. “Écœurant et difficile à regarder par endroits, mais montre l’incroyable bravoure et l’intelligence d’une jeune femme traversant quelque chose de vraiment traumatisant”, a noté un utilisateur de Twitter.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce film – qui met en vedette l’actrice Katie Douglas dans le rôle de Lisa McVey et Rossif Sutherland dans le rôle de son ravisseur et violeur Bobby Joe Long – n’est actuellement pas diffusé sur Netflix aux États-Unis. Cependant, ce titre est disponible à l’achat aux États-Unis sur une base autonome auprès de fournisseurs de contenu VOD comme iTunes et Amazon Prime Video. Ci-dessous, en attendant, vous trouverez un échantillon de certaines des réactions sur les réseaux sociaux au sujet du film, qui génère de fortes réactions chez les téléspectateurs qui l’ont décrit alternativement comme incroyablement difficile à regarder mais inspirant, à sa manière, pour la résilience de McVey pour trouver un moyen de survivre et éventuellement d’aider à traduire son violeur en justice.

J’essaie de regarder croyez-moi : l’enlèvement de Lisa Mcvey sur Netflix et ça me rend tellement malade oh mon dieu c’est horrible — mel b ✨ (@DY2_mel) 2 juin 2021

Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey a été la chose la plus difficile mais la plus inspirante que j’aie jamais vue😭 – Potter (@_CharElizabeth_) 4 juin 2021

Je viens de regarder “Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey” sur Netflix et je sanglote. Cette femme a vécu l’horreur la plus inimaginable lorsqu’elle était jeune fille et a pourtant sauvé tant de vies. Maintenant, elle travaille dans la police pour protéger les enfants contre les crimes sexuels. 😢 – Emily♡ (@ItsEmilyKaty) 3 juin 2021

J’ai sangloté de manière incontrôlable pendant les 90 dernières minutes. Croyez-moi : L’enlèvement de Lisa McVey est l’histoire la plus déchirante et la plus inspirante que j’aie jamais vue. https://t.co/tpkKXmnapP – Miss Hill (@MissHillEnglish) 5 juin 2021

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission