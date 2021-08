Un nouveau film Rocketeer est en préparation chez Disney +

Disney ramène The Rocketeer avec un nouveau film Disney +, Le retour du Rocketeer, rapporte Deadline.

David et Jessica Oyelowo produiront le film via leur société Yoruba Saxon, avec Ed Ricourt à l’écriture. En plus de produire, Oyelowo lui-même pourrait jouer le rôle principal. Selon Deadline, le film se concentrera sur un nouveau personnage, un aviateur de Tuskegee à la retraite qui enfile le jetpack et le casque.

Le film original de Rocketeer sorti en 1991, mettant en vedette Billy Campbell et Jennifer Connelly, est devenu un classique culte en partie grâce à son design d’inspiration Art déco. Ce film racontait l’histoire de Cliff, un pilote qui trébuche sur le jetpack et le casque et les utilise pour devenir le héros titulaire.

Fait intéressant, David Oyelowo a également joué un aviateur de Tuskegee dans le film Red Tails de George Lucas en 2012. Il est également connu pour Selma et The Water Man. Ricourt a déjà écrit un film d’illusion / hold-up Now You See Me pour Lionsgate et a travaillé sur Jessica Jones de Marvel pour Netflix.

Le retour du Rocketeer est en cours de développement et n’a pas encore de date de sortie ou de calendrier.