Un nouveau film sur la Seconde Guerre mondiale s’empare des charts Netflix

La bataille oubliée, une nouvelle épopée de la Seconde Guerre mondiale, a frappé Netflix la semaine dernière et a été au sommet des palmarès de films de la plate-forme de streaming dans le monde. Vendredi, le film est au deuxième rang du Top 10 des films aux États-Unis, derrière un autre original de Netflix, Night Teeth. Le film a été le film numéro un aux Pays-Bas, le pays où le film a été tourné.

La bataille oubliée a été réalisé par Matthijs van Heijningen Jr. et écrit par Paul van der Oest. Il s’agit d’une dramatisation de la bataille de l’Escaut en 1944 lorsque les Alliés ont combattu l’Allemagne nazie pour ouvrir une route maritime vers Anvers qui pourrait ravitailler les forces dans le nord-ouest de l’Europe. La bataille s’est terminée par une victoire alliée et la libération des Pays-Bas, dirigée par la Première armée canadienne. Gijs Blom, que les abonnés de Netflix pourraient reconnaître dans The Letter for the King, joue le rôle d’un soldat néerlandais de l’Axe, tandis que Jamie Flatters joue un pilote britannique. Susan Radder joue le rôle d’une combattante de la résistance dans la Zélande occupée par les Allemands.

C’était le premier film néerlandais de Netflix. Il a été annoncé pour la première fois en novembre 2019, avec un financement de la CoBo, du Netherlands Film Fund, du Flemish Audiovisual Fund et du Belgian Tax Shelter. « Dans ce film, nous montrons la guerre comme jamais auparavant dans un film néerlandais », a déclaré le producteur Alain de Levita dans un communiqué à l’époque. « Nous avons également choisi consciemment une jeune distribution. Avec cette talentueuse distribution néerlandaise et internationale, nous avons donné le ton à un drame de guerre grandiose et captivant, en particulier [for] une jeune génération [that] doit faire l’expérience de ce que c’était que de grandir dans une guerre et des conséquences des choix que les jeunes ont faits à l’époque. »

La bataille oubliée a été projeté pour la première fois à Vlissingen, aux Pays-Bas en décembre 2020 et est finalement sorti en salles aux Pays-Bas en juin. Il est sorti sur Netflix le 15 octobre. Il n’y a pas encore eu trop de critiques en anglais sur le film, mais Decider suggère qu’il vaut la peine de vérifier. Le film « s’approche de la portée d’une épopée de guerre en termes d’apparence et de sensation tout en se concentrant sur le trio disparate d’individus en son centre, destinés à se rencontrer en temps de guerre », a noté le site.

De nombreux autres films et documentaires sur la Seconde Guerre mondiale sont également disponibles sur Netflix. Ceux-ci incluent Company of Heroes, Defiance, The 12th Man, Air Stike et The Guns of Navarone. Les séries documentaires Greatest Events of World War II in Color et WWII in HD sont également disponibles en streaming.