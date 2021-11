Un nouveau fonds d’investissement « glissant » dirigé par des vétérans de la technologie de Seattle cible les startups capitalisant sur la 5G

Jim Brisimitzis et Kevin Ober.

Les vétérans de la technologie de la région de Seattle, Jim Brisimitzis et Kevin Ober, dirigent un nouveau fonds d’investissement ciblant les startups qui passent par le 5G Open Innovation Lab, un programme de startups basé à Bellevue, Wash.

Le 5G Open Innovation Lab Rolling Fund utilise un modèle d’investissement introduit par AngelList l’année dernière qui permet aux gestionnaires de fonds d’accepter de nouveaux capitaux d’investisseurs accrédités dans le cadre d’engagements trimestriels.

Le 5G Open Innovation Lab a été lancé l’année dernière et gère un programme de 12 semaines pour les startups qui développent des technologies liées à la 5G. Il est soutenu par T-Mobile, Microsoft, Intel et d’autres.

Brisimitzis, un ancien dirigeant de Microsoft qui a aidé à lancer Microsoft for Startups, est le fondateur et PDG du laboratoire.

Ober est bien connu dans les milieux du capital-risque. Il a cofondé la société de capital-risque Divergent Ventures à Seattle, et avant cela, il a passé sept ans chez Vulcan Ventures, la société de capital-risque du regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen.

Le duo avait précédemment créé Cloud City Venture Capital l’année dernière. Le fonds de roulement est une évolution de cette idée.

Le nouveau fonds soutiendra principalement les entreprises issues du programme de laboratoire. Il effectuera de 8 à 10 investissements de démarrage entre 50 000 $ et 500 000 $ dans des entreprises principalement basées en Amérique du Nord.

Les investisseurs dans le fonds de roulement doivent souscrire à un minimum de quatre trimestres, en investissant au moins 12 500 $ chaque trimestre. Ils peuvent continuer à souscrire à des trimestres supplémentaires par la suite.

Les entreprises partenaires du laboratoire ne sont pas impliquées dans le fonds de roulement.

Ober a déclaré que le laboratoire fournit un flux d’affaires de haute qualité, ce qui a déclenché l’idée d’ouvrir un fonds de roulement.

« Nous disposons d’un moteur vraiment puissant pour faire des investissements : beaucoup de flux, une excellente diligence raisonnable et une meilleure connaissance que la plupart des gens de ce secteur technologique particulier », a noté Ober.

La 5G est la prochaine génération de services sans fil qui devrait ouvrir la voie à des villes plus intelligentes, à des téléchargements plus rapides, à des voitures autonomes et à d’innombrables autres innovations logicielles et matérielles difficiles à prévoir, tout comme les piliers de la technologie tels que Uber et Snapchat pourraient n’est pas à prévoir tant que la 4G et la LTE n’auront pas rendu leurs modèles économiques possibles.

Le laboratoire a récemment dévoilé sa quatrième cohorte. Depuis le premier lot de startups du laboratoire en mai 2020, 69 équipes ont participé au programme, collectant plus de 500 millions de dollars de financement pré-programme.