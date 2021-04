Un nouveau fonds juridique protège les professeurs contre les menaces d’annulation de la part de leurs universités ⋆ .

Les professeurs qui sont menacés pour leur discours ou leurs recherches peuvent éviter de demander une aide juridique contre leurs universités, craignant les dépenses ou l’escalade des tensions.

Un groupe de défense des libertés civiles vise à surmonter ces craintes avec un nouveau fonds de défense juridique qui donne aux professeurs un avocat gratuit dès les premiers stades du conflit avec les administrateurs – et potentiellement tout au long du procès.

La Fondation pour les droits individuels dans l’éducation a expliqué le fonds dans un webinaire mardi, encourageant les professeurs à appeler la hotline 24 heures sur 24 du projet pour être rapidement jumelés avec des «premiers intervenants» qui sont payés pour leur temps.

C’est une expansion marquée pour le groupe, qui renvoyait auparavant les professeurs sous le feu des avocats qui travaillaient bénévolement. Le nouveau projet est financé par la Fondation Stanton et dirigé par Ronald London, un avocat du premier amendement surtout connu pour avoir défendu CBS contre les amendes de la FCC pour la tristement célèbre exposition aux mamelons de Janet Jackson lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl 2004.

La faculté approuvée pour le fonds commencera avec 20 heures facturables avec un avocat qui est «juridiquement proche» d’eux et peut examiner des documents, assister à des réunions ou mener des négociations avec des universités ciblées, a déclaré Londres.

Il paiera encore 20 heures si des travaux supplémentaires sont nécessaires, et un comité interne examinera les cas où «un travail supplémentaire substantiel» est nécessaire, y compris des litiges, a-t-il déclaré. Les questions d’emploi et de contrat «résumées» dans les questions du premier amendement sont également couvertes.

FIRE a de l’expérience tout au long des épreuves. Un précédent projet de litige connu sous le nom de Stand Up for Speech a financé un procès contre l’Université d’État de Chicago qui a duré quatre ans et s’est terminé par un règlement de 650 000 $ avec deux professeurs. L’un d’eux, Phillip Beverly, a partagé son expérience lors du webinaire.

Alors que même les professeurs qui font simplement l’objet d’une enquête peuvent demander le fonds, il est actuellement interdit à une grande partie de l’académie: ceux des établissements privés.

Cela inclut le professeur de droit de l’Université de San Diego, Tom Smith. Le FIRE a pressé l’école catholique d’abandonner son enquête sur Smith pour se moquer des gens qui acceptent «l’emmaillotage de coq chinois», par lequel il voulait dire la propagande du Parti communiste chinois, sur son blog personnel.

“Aucun mot sur la raison exacte pour laquelle je faisais l’objet d’une enquête, qui m’accusait, quand l’enquête aurait lieu ou aucune des autres choses requises pour une procédure régulière minimale”, a déclaré Smith à The College Fix.

Smith est soit sous enquête «ou peut-être pré-enquête», a déclaré le professeur à Just the News. «Différents responsables universitaires disent des choses différentes.»

Il n’a pas encore fait face à des sanctions, et ses fonctions d’enseignant restent les mêmes, mais il pourrait faire face à «tout ce qui peut aller jusqu’au licenciement», a-t-il déclaré.

FIRE espère étendre le fonds pour couvrir les professeurs d’établissements privés qui leur promettent par contrat la liberté académique, a déclaré Londres.

La faculté s’est «bercée» dans l’idée que le processus interne va disparaîtreévaluez-les

La fréquence croissante des attaques contre la parole et la recherche des professeurs au cours des dernières années a convaincu FIRE d’ajouter le nouveau programme, a déclaré London, qui s’est associé à FIRE sur le cas de l’État de Chicago et a rejoint l’organisation le 1er mars.

Il litige des affaires susceptibles de créer des précédents positifs en interne, et le programme de défense des droits individuels de FIRE examine chaque année des centaines de plaintes qui ne font pas l’objet de litiges, s’engageant dans une sensibilisation ciblée des universités et des demandes de documents publics.

Un large éventail de discours de professeur est éligible pour le fonds, y compris les questions d’emploi et de contrat «enveloppées» dans les revendications du premier amendement, a déclaré Londres. L’enseignement en classe et les techniques pédagogiques sont couverts, ainsi que le discours en dehors de la classe à titre personnel.

Les cas qu’il a déjà mentionnés incluent un professeur dont les vidéos YouTube ont attiré la colère de l’administration et un autre qui a utilisé les critiques de Black Lives Matter comme exemples pour une session sur les «concepts inconfortables», a déclaré Londres.

Un participant au webinaire a demandé comment le fonds juridique pouvait apporter des changements lorsque les fonctionnaires des universités publiques bénéficient généralement d’une immunité qualifiée pour des actions inconstitutionnelles et que les contribuables paient leurs factures juridiques.

Londres a convenu que les universités traînaient parfois des contestations juridiques par les professeurs comme stratégie de litige, estimant qu’un professeur prendra sa retraite ou quittera l’école et discutera le cas. Le corps professoral ne doit pas s’attendre à ce qu’un défi soit terminé avant «la fin du semestre».

Peter Bonilla, vice-président des programmes de FIRE, a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre moyen de vaincre le bouclier juridique que de «fouiller» avec les prétendues allégations de la Section 1983, qui ciblent les agents publics pour des violations des droits civils commises en leurs fonctions officielles.

Parfois, aller voir l’avocat général d’une université suffit pour mettre fin aux menaces des administrateurs, a-t-il dit, citant quelques «délicieux échanges» que FIRE a eu avec les avocats de l’université au sujet de sanctions «outrageusement inconstitutionnelles» contre les professeurs.

Le projet Stand Up for Speech était une première tentative de «changer le calcul» pour les administrateurs en les menaçant personnellement financièrement, a déclaré Londres. Certaines polices d’assurance ne couvriront pas les «actes intentionnels» qui violent la loi, a-t-il ajouté.

Les professeurs ont souvent été «bercés par cette idée» que s’ils sont accusés à tort de harcèlement, de partialité ou d’autres violations de leur discours, le processus interne de l’université les disculpera, ce qui est dangereusement naïf, selon London.

Loin d’enflammer la situation, chercher un avocat gratuit par l’intermédiaire du FIRE est le meilleur moyen d’empêcher une enquête de «coup dur».[ing] vers une chose plus grande »avec des sanctions, a-t-il dit. Les avocats que FIRE paie savent quand agir en «bon flic» pour faciliter une résolution lorsqu’une université est réceptive, et en «mauvais flic» lorsqu’une université résiste.

Un professeur convoqué à une réunion avec un administrateur au cours de son discours devrait commencer à créer un dossier écrit, a déclaré London. Toute action d’une université qui a un effet dissuasif, même si ce n’est pas une «punition en soi», peut être utilisée dans une action en justice ultérieure.

“Vous le faites parce que cela doit être fait”

Beverly, de l’État de Chicago, actuellement en congé, a partagé son expérience en tant que pire scénario possible pour les professeurs intéressés à assumer leur administration.

Le politologue a qualifié l’Illinois de «l’un des trois États les plus politiquement corrompus», qui est également «ancré dans l’ADN» de ses institutions publiques. Lui et un collègue maintenant à la retraite, Robert Bionaz, ont lancé un blog de faculté en 2009 pour faire la chronique de ce qu’ils considéraient comme un comportement contraire à l’éthique dans une nouvelle administration.

Lorsque leur CSU Faculty Voice a commencé à dénoncer des violations plus graves et à obtenir des documents publics, qui ont ensuite été publiés dans les médias de Chicago, l’administration les a exhortés à arrêter car cela blessait des «sentiments», a déclaré Beverly.

CSU a ensuite délivré une ordonnance de cesser et de s’abstenir au domicile de Beverly affirmant que le blog violait les marques de commerce de l’université. Il a rapidement partagé les menaces juridiques avec les médias et le trafic du blog est passé d’environ 400 visiteurs à 13000, a déclaré Beverly.

L’université a également affirmé que le blog avait enfreint ses politiques en matière de cyberintimidation et d’utilisation des ordinateurs. «Dieu merci, FIRE regardait tout cela se passer» et a proposé de manière proactive de représenter Beverly et Bionaz dans une action en justice, a-t-il déclaré. «Nous étions vraiment en quelque sorte accrochés», s’attendant à être licenciés.

L’université n’a réglé son procès que lorsqu’une nouvelle administration a pris le relais en 2018. Tout en n’admettant aucun acte répréhensible, elle a accepté de réviser les politiques en matière de cyberintimidation et d’utilisation de l’ordinateur contre les professeurs en plus de leur payer 650000 $ en frais juridiques pour quatre ans de litige.

Beverly a lancé un appel aux professeurs titulaires pour qu’ils combattent ces batailles juridiques pour protéger ceux qui bénéficient de moins de protections, comme les professeurs auxiliaires. Les administrateurs savent qu’ils sont des «cibles faciles» qui évitent les conflits en dehors de la recherche et de l’enseignement.

«Vous le faites parce que cela doit être fait», a-t-il dit. «Les principes doivent être respectés.»