Un nouveau format de repêchage, la menace de l’Espagne

03/09/2021 à 16h32 CEST

La sélection espagnole ne dépend pas d’elle-même pour obtenir une place directe pour la Coupe du monde 2022Après avoir entamé la phase de qualification avec un match nul contre la Grèce et une chute en Suède, et au détriment de tout gagner et de l’équipe nordique ne le faisant pas, ils sont voués à un nouveau format de repêchage avec deux matchs nuls d’un match.

Le retour à une date dangereuse, comme l’avait prévenu Luis Enrique en raison du manque de rythme après les vacances, et sans quatre joueurs ayant disputé les Jeux Olympiques -Pedri, Pau Torres, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal-, a laissé une défaite qui s’est ajoutée à le match nul à Grenade contre la Grèce, provoque L’Espagne cède la tête à la Suède, derrière de deux points et avec un match plus disputé. En quatre jours, il s’est imposé en deux, souffrant à la dernière minute en Géorgie (1-2) et au Kosovo (3-1).

L’Espagne a encore quatre jours à jouer avec l’obligation de gagner. Il affronte la Géorgie à Badajoz ce dimanche et se rend au Kosovo mercredi prochain, dans une journée clé où la Suède affrontera la Grèce en terres helléniques.

Dans la fenêtre d’octobre, le Rouge se repose et Novembre sera le mois où le groupe B est décidé à visiter la Grèce et à recevoir la Suède, avec l’espoir de risquer le leadership au dernier jour. En cas de seconde place sera voué à un play-off qui pourrait aussi jouer en tant que troisième du groupe pour s’être qualifié pour la phase finale de la Société des Nations.

Selon le nouveau format de qualification, les dix premiers du groupe se qualifient directement pour la phase finale de la Coupe du monde. Le « play-off » se jouera du 24 au 29 mars 2022, avec les dix deuxièmes classés, plus les deux meilleurs du groupe au classement général de la Ligue des Nations. qu’ils n’ont pas fini entre les deux premiers de leur clé.

Trois parcours de « play-offs » seront tirés au sort, chacun avec une demi-finale et une finale en un match. Les équipes qui ont obtenu le plus de points dans leur groupe joueront la demi-finale dans leur domaine. Les vainqueurs de ces demi-finales devront encore disputer un autre match avec un lieu à déterminer par tirage au sort. Les trois vainqueurs de la finale se qualifient pour Qatar 2022.