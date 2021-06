Un nouveau “frelon meurtrier” signalé dans l’État de Washington, mais l’origine du spécimen laisse perplexe les entomologistes

in

Un frelon géant asiatique mort, à côté d’une canette de bière pour l’échelle. (Photo via WSDA)

Ils sont baaaack ? Espérons que pas tout à fait.

Moins d’un an après que le département de l’Agriculture de l’État de Washington a localisé et éradiqué un dangereux nid de frelons géants asiatiques dans le nord-ouest de l’État, les entomologistes ont confirmé le premier signalement d’un soi-disant « frelon meurtrier » pour 2021.

Le frelon décédé a été trouvé près de Marysville dans le comté de Snohomish par un résident qui l’a signalé le 4 juin via le formulaire de rapport de surveillance des frelons en ligne de la WSDA. Les entomologistes ont récupéré le spécimen très desséché, l’ont observé comme un frelon mâle et ont remarqué une coloration différente de celle des spécimens collectés l’année dernière en Amérique du Nord.

L’insecte a été positivement identifié comme Vespa mandarinia le 11 juin, mais les tests et les variations de couleur indiquent qu’il ne semble pas être lié aux introductions du comté de Whatcom ou du frelon géant asiatique canadien, a déclaré la WSDA dans un communiqué de presse mercredi.

Le département a rapporté que les entomologistes pensent que le spécimen est un vieux frelon d’une saison précédente qui n’a pas été découvert jusqu’à présent. Les nouveaux mâles n’émergent généralement pas avant au moins juillet. La WSDA a également déclaré “qu’il n’y a pas de voie évidente pour savoir comment le frelon est arrivé à Marysville”.

“La découverte est déroutante car il est trop tôt pour qu’un mâle émerge”, a déclaré le Dr Osama El-Lissy, administrateur adjoint du programme de protection des végétaux et de quarantaine de l’USDA. « L’année dernière, les premiers mâles ont émergé fin juillet, ce qui était plus tôt que prévu. Cependant, nous travaillerons avec la WSDA pour étudier la région afin de vérifier si une population existe dans le comté de Snohomish. »

(Photo via WSDA)

Le tout premier nid de frelon géant asiatique découvert aux États-Unis était situé sur une propriété à Blaine, Washington, en octobre dernier.

Les scientifiques piégeaient les frelons et tentaient de les suivre jusqu’à un nid pendant des semaines, les marquant avec de minuscules radio trackers. L’un a finalement conduit le WSDA au nid dans la cavité d’un arbre, qui a été retiré le 24 octobre.

Vikram Iyer, doctorant à l’Université de Washington dans le laboratoire Réseaux et systèmes mobiles de la Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, a remporté le prix de l’innovation de l’année aux . Awards 2021 pour ses travaux sur les capteurs minuscules et la technologie de suivi. qui a aidé à éclairer la recherche du nid.

Le frelon géant asiatique est la plus grande espèce de frelon au monde. Les toutes premières observations ont eu lieu aux États-Unis en décembre dans l’État de Washington du nord-ouest. Les frelons sont connus pour attaquer et détruire les ruches d’abeilles pendant une “phase d’abattage” où ils tuent les abeilles en les décapitant.

L’USDA dit qu’il continuera à fournir une expertise technique et à surveiller la situation dans l’État et qu’il continue d’encourager les citoyens à signaler les observations suspectées en ligne à agr.wa.gov/hornets, en envoyant un courrier électronique à hornets@agr.wa.gov, ou en appelant le 1- 800-443-6684.

