Un nouveau garçon d’Arsenal soutenu pour prendre d’assaut Prem avec une grande prédiction faite

Le directeur sportif d’Anderlecht, Peter Verbeke, a déclaré que la nouvelle recrue d’Arsenal, Albert Sambi Lokonga, n’aurait aucun problème à s’adapter à la Premier League.

Les Gunners ont renforcé leur milieu de terrain avec l’arrivée du joueur de 21 ans lundi. Le Belge a signé pour un montant non divulgué et portera le maillot numéro 23. Lokonga s’avérera une signature cruciale, étant donné qu’Arsenal a perdu Dani Ceballos et Martin Odegaard. Ils pourraient aussi perdre Granit Xhaka.

Pendant ce temps, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué l’intelligence du joueur et le fait qu’il ait travaillé avec Vincent Kompany.

L’ancien défenseur de Manchester City est devenu l’entraîneur d’Anderlecht. Cependant, il n’est pas la seule figure du club à penser que Lokonga peut impressionner en Premier League.

Le chef du club, Verbeke, a déclaré à Sky Sports News : « Sambi est bien sûr un très bon joueur. Il est l’un des meilleurs talents venant de notre académie.

«Il peut jouer en tant que milieu de terrain défensif, il peut également jouer en tant que joueur box-to-box. Surtout au cours des deux dernières saisons au club, il s’est très bien développé.

« Sambi est quelqu’un qui est bon avec le ballon. Sa capacité technique dans les espaces restreints est vraiment bonne – Bonnes passes courtes et longues.

« Sambi a été le capitaine du club, d’un très jeune Anderlecht bien sûr. Il était toujours un capitaine naturel et un leader sur et en dehors du terrain, et je dirais que c’est quelqu’un qui est vraiment ouvert d’esprit.

Verbeke a ajouté qu’il pensait que Lokonga n’aurait aucun problème à s’installer à Arsenal.

Les Gunners font face à une campagne cruciale après avoir terminé neuvième en Premier League la saison dernière.

Lokonga soutenu pour impressionner Arsenal

“Je pense qu’il s’intégrera très bien dans un nouveau club”, a déclaré Verbeke.

“Parce que sa capacité technique est si bonne, je ne pense pas qu’il y aura de problèmes d’adaptation.

“Bien sûr, la Premier League est un niveau plus élevé que la ligue belge, mais les garçons qui ont été développés à Anderlecht comme Youri Tielemans et Romelu Lukaku, je pense qu’ils se sont bien installés car ils ont reçu une bonne éducation à l’académie d’Anderlecht.

“Donc, je m’attends à ce que Sambi fasse la même chose.”

Lokonga est arrivé en tant que deuxième recrue estivale d’Arsenal, après la signature de l’arrière latéral Nuno Tavares de Benfica.

