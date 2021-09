Un nouveau GPU minier AMD a peut-être fui en ligne – voici pourquoi celui-ci est différent

Les spécifications d’un GPU minier AMD sont apparues en ligne, indiquant que la nouvelle carte alimentée par Big Navi 22 pourrait obtenir un taux de hachage de cryptominage d’environ 39,06 MH/s.

Les spécifications de la carte et les photos qui l’accompagnent ont été envoyées à Videocardz par un lecteur, affirmant que les photos provenaient d’une source chinoise et contenaient très peu d’informations autres que celles pouvant être glanées sur les photos elles-mêmes – bien que celles-ci nous en disent beaucoup, si elles sont valides.

Pour commencer, il existe une conception de carte sans ventilateur, ces cartes semblent donc être destinées à une configuration de serveur à refroidissement passif. La carte utilise également deux connecteurs d’alimentation à 8 broches à l’arrière de la carte plutôt que sur le dessus, ce qui indique en outre qu’il ne s’agit pas d’une conception axée sur le consommateur.

Le logo XFX près du connecteur PCIe de la carte indique qu’il s’agit d’une carte de rechange plutôt que d’une carte provenant directement d’AMD, ce que nous avons également vu avec les cartes CMP de Nvidia.

Les photos sont accompagnées d’une capture d’écran des performances d’extraction de la carte pour Etherium en utilisant la dernière version de nbminer, montrant un taux de hachage de 39,06 MH/s, ainsi que sa configuration mémoire (10 Go) et d’autres spécifications pertinentes.

Analyse : le cryptominage à l’échelle industrielle va rester un frein pour les cartes graphiques grand public

L’idée qu’AMD fabrique une carte de cryptomining peut ne pas sembler inhabituelle, puisque Nvidia développe également des processeurs spécifiques à la cryptographie, mais cela ressemble vraiment à une distraction.

Nvidia fait une carte de cryptomining a du sens, mais c’est en grande partie parce que Nvidia est au moins publiquement préoccupé par le fait que les joueurs et les passionnés de PC ont du mal à mettre la main sur ses dernières cartes graphiques.

AMD n’a pas fait autant de bruit sur ce front, donc cela ne semble vraiment pas aussi dérangé que ses cartes soient utilisées pour le cryptomining plutôt que pour les jeux (nous avons contacté AMD pour obtenir des éclaircissements sur leur position sur leur dernier cartes utilisées pour le cryptomining et mettra à jour cette histoire si et quand nous avons des nouvelles).

Ce qui rend cette carte un peu plus intéressante que les cartes de cryptominage précédentes, c’est que celle-ci semble être spécifiquement conçue pour une opération de cryptominage industrielle, plutôt qu’une carte graphique grand public réutilisée avec ses ports de sortie supprimés.

Videocardz suggère que cette carte pourrait être une Radeon RX 6700 ou 6700M réutilisée, ce qui est certainement possible. Ce qui est clair cependant, c’est que cela n’est pas destiné aux mineurs de temps mais aux plus gros opérateurs qui peuvent refroidir passivement un serveur rempli de cartes fonctionnant jusqu’à 92 lorsqu’ils atteignent ce taux de 39,06 MH/s.

Si AMD ou ses partenaires construisent des processeurs miniers à l’échelle industrielle alimentés par Navi 22, il est indéniable que cela signifie un GPU Navi 22 de moins qui pourrait atténuer les pénuries de cartes graphiques pour le reste d’entre nous.

Et puisque les opérations minières à l’échelle industrielle sont beaucoup plus susceptibles de rester en activité que les mineurs individuels emballant des cartes graphiques grand public dans des plates-formes minières ad hoc, il est pratiquement certain que les joueurs et les passionnés qui espèrent mettre la main sur une nouvelle carte graphique devra compter avec le cryptomining dans une certaine mesure dans un avenir prévisible, à la fois avec cette génération de cartes graphiques et celles qui suivront.