Un nouveau groupe de Virginie rappellera la loi et l’ordre bafouant les procureurs de Soros .

Alors que les crimes violents détruisent la capitale de notre pays, la voisine d’à côté, la Virginie du Nord, incube son propre refuge anti-loi et ordre, grâce à trois procureurs de district plus intéressés par les points de discussion dramatiques des démocrates que par la poursuite des criminels. Une nouvelle organisation se lève pour les chasser du bureau.

Virginians for Safe Communities, une organisation 501(c)4 qui a été lancée lundi matin et vise à défendre la sécurité publique et à mettre en évidence les pièges des procureurs de gauche, mène la charge pour retirer Steve Descano, Buta Biberaj et Parisa Dehghani-Tafti de leur postes de procureurs de district des comtés de Fairfax, Loudoun et Arlington, respectivement.

Chacun de ces procureurs de la justice sociale, techniquement appelés « procureurs du Commonwealth » en Virginie mais fonctionnellement procureurs de district locaux, a été élu en 2019 après avoir fait campagne pour des changements radicaux. Ils ont promis d’échapper à la peine de mort, de mettre fin à la caution en espèces, de restreindre leur coopération avec les agents de l’immigration et d’abandonner les poursuites pour possession de marijuana.

2019 a également été l’année des élections en Virginie au cours de laquelle les démocrates ont pris le contrôle de la législature de l’État pour la première fois depuis des décennies. Descano, Biberaj et Dehghani-Tafti ont tous battu des procureurs beaucoup plus traditionnels lors de leurs primaires démocrates, sans doute grâce à l’implication de George Soros.

Par l’intermédiaire de son comité d’action politique, Soros, un milliardaire et mégadonateur connu pour avoir tenté de teindre l’Amérique en bleu profond en finançant des candidats radicaux dans les courses locales, aurait dépensé près de 2,1 millions de dollars en publicités, publipostages et sondages lors des élections primaires et générales pour obtenir le trois gauchistes de Virginie élus. Dans le comté d’Arlington, par exemple, Dehghani-Tafti, soutenu par Soros, a évincé le procureur du Commonwealth, Theo Stamos, qui occupait ce poste depuis plus de 30 ans.

“Ne vous méprenez pas, ces procureurs radicaux ne sont pas un mouvement organique, ils ont été choisis, formés et financés (très généreusement) pour faire avancer un programme”, a déclaré Sean Kennedy, président et président de Virginians for Safe Communities, à The Federalist. « Depuis trop longtemps, les forces de sécurité pro-publiques battent en retraite face à cet assaut. Maintenant, nous nous levons et ripostons.

D’autres comités d’action politique alignés sur Soros ont déployé des tactiques similaires avec beaucoup de succès, faisant élire des procureurs démocrates pour la justice sociale à Chicago, Philadelphie, Houston et ailleurs. Bien que ses cibles se trouvent dans les banlieues de DC, Virginians for Safe Communities s’adresse également à d’autres localités.

« Notre message va au-delà de la Virginie du Nord », a poursuivi Kennedy, notant que les contribuables respectueux des lois de tout le pays « s’attendent à ce que nos dirigeants nous assurent la sécurité dans nos communautés. Ceux qui peuvent se permettre de se cacher derrière des portes et des gardes n’ont pas à saper notre système de sécurité publique et de justice sur un coup de tête. »

Les candidats de Virginie du Nord ne bluffaient pas. Fidèles à leur parole, les procureurs ont mis en branle leurs programmes de gauche. Ils ont éliminé la caution en espèces, détourné le regard sur les crimes liés à la drogue (y compris une clémence remarquable pour un homme accusé d’avoir apporté 50 livres de marijuana et 400 cartouches d’huile de haschich dans le pays via l’aéroport international Ronald Reagan), n’ont pas respecté les droits des victimes, et abandonné les cas de précurseurs, qui peuvent être essentiels au maintien de la sécurité de la communauté, tels que la conduite en état d’ébriété, la violence domestique et la cruauté envers les animaux (quelque chose que le bureau de Descano a essayé de revenir après un contrecoup pour ne pas se soucier suffisamment de Fido).

“Ces procureurs ont été élus comme les principaux responsables de l’application des lois de leurs comtés – pas des législateurs”, a déclaré Kennedy. « S’ils souhaitent réécrire la Constitution de Virginie ou promulguer des modifications statutaires, présentez-vous à la Chambre des délégués. Ils ne sont pas autorisés et ne seront pas autorisés à faire des lois sur la base de leurs propres caprices et sentiments politiques. Nous sommes une nation et un Commonwealth de lois, pas des hommes.

Descano a également été accusé d’avoir retenu des preuves à décharge, connue sous le nom de violation de Brady, dans le cas de l’officier de police du comté de Fairfax Tyler Timberlake, ce que l’avocat de la défense du policier a déclaré avoir été un modèle pour l’avocat du Commonwealth.

“Je suis très préoccupé par la fiabilité et l’apparence des fausses déclarations faites par le Commonwealth à un juge de la cour de circuit en ce qui concerne les preuves à décharge”, a déclaré le juge de la cour de circuit du comté de Fairfax, Brett A. Kassabian, à propos de l’affaire Timberlake. , qualifiant la conduite de Descano de « dérangeante ».

Un autre juge avait déjà réprimandé Descano pour une autre violation de Brady, dans laquelle il n’avait pas remis de preuves à décharge liées à un accusé de 18 ans dans une affaire de meurtre au premier degré.

“Virginians for Safe Communities s’engage à dire la vérité sur ces soi-disant procureurs progressistes et à les tenir responsables devant le peuple du Commonwealth”, a déclaré Kennedy.

Kennedy a déclaré que son équipe s’efforçait de rappeler les trois procureurs radicaux au moyen de pétitions, conformément à la loi de Virginie, et de déclarations de cause, qui fonctionnent comme des actes d’accusation. La loi de l’État exige que la pétition soit signée par des électeurs inscrits qui vivent dans la juridiction du titulaire de la charge égale à 10 pour cent du nombre de votes exprimés lors de la dernière élection pour le bureau étant révoqué.

Si les requêtes sont acceptées, les procureurs auront le droit d’être jugés par un jury. Étant donné que l’avocat du Commonwealth représente généralement l’État dans les cas de rappel de Virginie, mais que les procureurs feraient l’objet d’une révocation dans ce cas, le juge nommerait plutôt un avocat spécial pour représenter l’État. Les deux parties ont la possibilité de faire appel devant la Cour suprême après le tribunal de première instance.

“Leurs politiques et leurs inconduites mettent en danger la sécurité des familles de Virginie et ébranlent la confiance du public dans le système judiciaire”, a déclaré Kennedy à propos de Descano, Biberaj et Dehghani-Tafti. “Chaque Virginien mérite de se sentir en sécurité chez lui, à l’école et dans nos rues.”

Les sondages montrent que les Américains ressentent la même chose et sont plus préoccupés par la loi et l’ordre que par la rhétorique extrémiste de gauche. Selon un sondage YouGov de fin mai, 49% des personnes interrogées ont identifié le “crime violent” comme un “très gros problème”, avec 35% de plus disant qu’il s’agit d’un “assez gros problème”. Les personnes interrogées étaient également plus préoccupées par la criminalité dans leurs communautés que par la brutalité policière contre les minorités, de 48% à 38%.

En outre, 57 % des personnes interrogées ont blâmé « le mouvement pour la justice raciale » pour l’augmentation des crimes violents, 32 % des personnes interrogées affirmant que les forces de l’ordre ne sont pas assez dures envers les délinquants, contre seulement 27 % estimant qu’elles sont trop dures envers les criminels.

Beaucoup d’Américains en ont marre que la gauche impose ses politiques extrêmes, notamment en Virginie. Ne cherchez pas plus loin que les parents en colère qui cherchent des rappels de conseils scolaires radicaux sur la théorie raciale critique et les initiatives d’équité dans le comté de Loudoun, ou les réformes policières désastreuses de 2020 qui ont inauguré une année de troubles et conduit à une augmentation de 47,9% du nombre d’officiers qui a quitté le service de police de Richmond. Une autre organisation, Stand Up Virginia, cherche également à aider à évincer les avocats du Commonwealth.

Le souci de l’ordre public promet d’être une force clé lors des élections de novembre, et Virginians for Safe Communities est une manifestation de la réaction contre les procureurs d’extrême gauche des comtés de Fairfax, Loudoun et Arlington.