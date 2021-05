Un nouveau groupe se lance pour faire la guerre contre l’annulation de la culture en cas d’infraction ⋆ .

Un nouveau groupe de base a été lancé lundi pour accuser les conservateurs de s’opposer à la culture d’annulation. Le groupe «Majorité non silencieuse» vise à cibler les licenciements injustes, l’annulation dans l’éducation et l’activisme politique des entreprises en construisant une coalition de base cohésive à l’échelle nationale.

Mike Davis, ancien conseiller principal du sénateur de l’Iowa Chuck Grassley qui dirige maintenant le projet Article III et le projet de responsabilité Internet, dirigera la nouvelle organisation en tant que fondateur et président.

“La censure des entreprises, la police de la pensée et les listes noires et les boycotts à motivation politique ont un effet corrosif sur notre pays et mèneront finalement à un monde moins libre”, a déclaré Davis dans un communiqué annonçant le lancement. «La majorité non silencieuse parle pour une majorité enhardie d’Américains qui reconnaissent la menace imminente que l’annulation de la culture représente pour notre nation.»

Davis sera rejoint par une équipe d’avocats et de stratèges conservateurs de premier plan actifs dans la guerre de la culture depuis des années, y compris le cofondateur de Daily Malarkey, Ian Prior, en tant que porte-parole et avocat principal, le rédacteur en chef des événements humains Will Chamberlain et l’agent du GOP Andy. Surabian, qui a travaillé à la Maison Blanche de Trump.

Le lancement du groupe intervient des semaines après le lancement d’une autre organisation de base pour cibler la montée de la politique identitaire qui infecte les écoles K-12, Parents Defending Education, alors que les conservateurs se mobilisent et redynamisent un nouveau Tea Party culturel 10 ans après l’arrivée du premier.

La culture d’annulation est le démantèlement délibéré ou le chômage ultime d’un individu pour des opinions frauduleusement considérées comme étant en dehors d’une place publique de plus en plus turbulente, comportant souvent des déclarations passées déterrées de mauvaise foi pour déployer des foules en ligne contre le dissident. La culture est utilisée comme un outil pour pénaliser les gens pour des choses qui pourraient autrement être une position justifiable ou une infraction au niveau des excuses, et pour excommunier le coupable coupable de la place publique.

L’arme de l’annulation de la culture a été capitalisée par des gauchistes agressivement réveillés en particulier, qui, à la poursuite d’une révolution culturelle du 21e siècle, pressent la réimagination des faits et des chiffres historiques à travers le prisme moderne du racisme.

Six livres écrits par Theodor Seuss Geisel, autrement connu sous le nom de Dr. Seuss, sont parmi les victimes les plus récentes de la culture d’annulation du 21e siècle. En mars, Dr. Seuss Enterprises a annoncé qu’elle cesserait de publier les titres sur «des images racistes et insensibles». Les livres incluent: «Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street», «Si j’ai couru le zoo», «McElligot’s Pool», «On Beyond Zebra !,» «Scrambled Eggs Super !,» et «The Cat’s Quizzer». “